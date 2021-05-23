خبيرة تغذية: زيت الزيتون يحميك من أخطر أمراض العصر

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من المعلومات الهامة حول فوائد زيت الزيتون الغذائية، على رأسها الوقاية من أخطر أمراض العصر.

ونقلت صحيفة "النهار"، عن اختصاصية التغذية منى ناصر، أن المنافع الغذائية لزيت الزيتون كثيرة.

وأوضحت خبيرة التغذية أن الزيت يحمي من الإصابة بأمراض القلب، بسبب احتوائه على 70% من الأحماض الدهنية، التي تقلّل من تراكم الكوليسترول في الدم.

وأشارت ناصر إلى أن زيت الزيتون يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم في معدلاتها الطبيعية، لكونه غنيا بالدهون الصحية، وخاصة حمض الأوليك.

وأكدت أنه يساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي، الأمر الذي يمنع الإصابة بالإمساك.

وأشارت منى ناصر إلى أنه يحمي الشخص الذي يحرص على تناوله من ارتفاع ضغط الدم.

وخلصت دراسات علمية إلى أن تناول زيت الزيتون، يرفع من مستوى بروتين "أوستيوكالسين"، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على عظام الجسم قوية وصلبة، بحسب الخبيرة.

كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات للأكسدة، تقاوم تكون الجذور المسؤولة عن ظهور بعض الأورام السرطانية في الجسم.

وبالإضافة إلى كونه يقي من الشيخوخة المبكرة، فإنه يقلّل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.