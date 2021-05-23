هل يساعد فيتامين "سي" في استجابة الجسم للقاح كورونا

مع تسارع حملة التطعيم في أماكن مختلفة من العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تحذيرات وتحليلات تفيد بأن تناول فيتامين "سي" قبل الحصول على التطعيم له أعراض جانبية خطيرة أبرزها "تأكسد معدن النحاس".

لكن خبراء الصحة العامة نفوا ذلك في ظل عدم وجود دراسات علمية تؤكد حقيقة الادعاءات المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه أيضا لا يحسن الاستجابة المناعية للجسم تجاه اللقاح، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونقلت الصحيفة عن استشاري الأمراض المعدية، علي الشهري، قوله إنه ليس صحيحا تسبب فيتامين "سي" في أعراض جانبية حال تناوله قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا لم يجد متناولوه فائدة منه، فإنه لن يضرهم أبدا.

وأوضح الطبيب أن الأعراض الجانبية الناتجة – والبسيطة – ترجع إلى اللقاح نفسه وليس فيتامين "سي"، ونصح في الوقت ذاته بالحصول على الفيتامينات من مصادرها الطبيعية، وقصر حصولها من المصادر الصناعية على من يعانون مشكلات في امتصاص الأكل.

في السياق ذاته، قال هاني جاوه، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن تناول الأصحاء للفيتامينات أو المكملات بشكل روتيني قبل موعد التطعيم باللقاح، يحسن استجابة الجهاز المناعي للقاح.

وتابع أن سوء التغذية ونقص الفيتامينات، خاصة لدى كبار السن، قد يضعفان الاستجابة للقاح، ونصح المتقدمين للحصول على اللقاح بالحرص على شرب المياه وتناول الغذاء الصحي والنوم بشكل كاف.