هل الفطر الأسود معد؟... باحث مصري يجيب

وقال هانى الناظر، الباحث المصري المتخصص في البحوث الطبية على حسابه في موقع "فيسبوك": إن الفطر الأسود، عبارة عن فطر ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة.

وردا على سؤال بشأن انتقاله من شخص لآخر، قال: "الإجابة لا والحمد لله … اطمئنوا وطمئنوا أحبابكم وأصدقاءكم وربنا يحفظكم ويحفظ مصر كلها".

وأضاف: "بلاش (لا داعي لوجود) قلق وخوف وتوتر من موضوع الفطر الأسود الإصابة نادرة الحدوث وفي الآونة الأخيرة أصاب الفطر الأسود عدد قليل من مرضى كورونا في الهند".

وأشار الناظر إلى أن الفطر الأسود يصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكري، وكذلك من يتناولون أدوية قوية للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية لفترات طويلة.

ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

وتعتمد أعراض "الفطر الأسود" على مكان نموه في الجسم، ولكن يمكن أن تشمل (تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم).