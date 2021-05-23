خبيرة روسية: فوائد مذهلة للخبز لإنقاص الوزن

يعتقد الكثير من الناس الذين يرغبون في اتباع حمية غذائية معينة لإنقاص أوزانهم، هي التقليل من تناول الخبز بأنواعه، إلا أن للخبراء رأي مخالف لهذا الاعتقاد السائد.

فقد تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، إيلينا كالين، عبر حسابها الرسمي "إنستغرام" عن استخدام أنواع مختلفة من الخبز أثناء فقدان الوزن، مشيرة إلى الفوائد الكثيرة لإدراج الخبز ضمن النظام الغذائي اليومي ولكن بشكل معتدل.

وأشارت الخبيرة كالين إلى أن "الخبز الأبيض والخبز الكامل الحبوب يحتويان تقريبا على الكمية نفسها من العناصر الغذائية".

وأوضحت بأن "الخبز يحتوي بشكل عام، على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم المفيدة للجسم ككل، وبشكل خاص لفقدان الوزن".

وقالت: "إن كلا النوعين من الخبز، لهما تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول والبكتيريا المعوية ولذلك، عند اختيار أي نوع من الخبز، فإن مستوى فائدته هو نفسه تقريبا".

وقالت كالين: "إنه بالرغم من القيمة الغذائية الواحدة للنوعين، لكن هناك فرق بينهما (الخبز الكامل الحبوب والخبز الأبيض)، فالنوع الأول يقوم فيه الجسم بعملية الهضم بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم ويسمح للجسم باستخدام الطاقة المتلقاة على الفور".

كما نصحت الخبيرة كالين متبعي الحمية الغذائية لإنقاص الوزن "بعدم تناول الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى مع العسل أو الفواكه الحلوة والبطاطا واليقطين والجزر المسلوق".