خبراء يحذرون من الاستحمام بالماء الساخن

حذّر الخبراء من تأثير الاستحمام بالماء الساخن على الجلد وكيف أن خلايا الكيراتين الموجودة على البشرة تصاب بالتلف، إذا طالت مدة الاستحمام عن وقت معين.

إن الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة وبشكل مستمر قد يضر بصحتك وصحة بشرتك. فقد أشار الخبراء إلى أن "الاستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى جفاف البشرة وتفاقم الأمراض الجلدية بما ذلك مرض الأكزيما".

وأوصى الخبراء "بالاستحمام لوقت قصير بماء معتدل البرودة ولمدة لا تزيد على عشر دقائق".

كما نصح الخبراء "أيضا عدم فرك وتقشير الجلد بقسوة، لأن هذه الحركة تزيد من ظهور كدمات على البشرة وينبغي ترطيب البشرة بمرطبات بعد الاستحمام".

وفي وقت سابق، أخبرت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية، إيكاترينا فيرتيفا، كيف يمكن للماء الساخن أن يهدد الجلد الجاف ويزيد من خطر الإصابة بأمراض جلدية، مثل: الأكزيما والتهابات جلدية يصاحبها طفح جلدي وحكة شديدة تؤدي إلى الأرق وتطور الاكتئاب ومرض العصاب (وهو نوع من أنواع الخوف يؤدي إلى اضطراب في الشخصية والتوازن النفسي).