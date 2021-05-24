كيف تحمي نفسك في مكان العمل من كورونا؟

قدمت وزارة الصحة المصرية نصيحة مهمة للموظفين لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مكان العمل.

جاء هذا في منشور لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي فيموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الوزارة: "أثناء تواجدك بالعمل.. لا تنس تنظيف يديك باستمرار من خلال غسلها بالماء والصابون، أو طهرها باستخدام مطهر كحولي، لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت الوزارة، أمس الأحد، تسجيل 1145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 وفاة، وذلك مقابل 1151 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها بالفيروس في مصر حتى يوم الأحد هو 253835 من ضمنهم 186678 حالة تم شفاؤها و14721 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة المصرية أخيرا تمديد إجراءات احتواء جائحة كورونا، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية مايو/ أيار.

وكانت الحكومة قررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم في التاسعة مساء يوميا منذ السادس من مايو، وهو ما تزامن مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وذكر مجلس الوزراء في بيان إن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، التي أغلقت خلال عطلة العيد، سيعاد فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.