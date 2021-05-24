أفضل هواتف ذكية مرتقبة قبل نهاية عام 2021

يقدم موقع "كاندي تيك" التقني المتخصص أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجاري 2021.
· معالج من نوع "سنابدراغون 885+" ومعالج من نوع "سنابدراغون 888".
· كاميرا أمامية مزدوجة.
· دقة تصوير تصل إلى أكثر من 100 ميغابيكسل.
· تطوير تقنيات وقدرات التعلم الآلي.
· تطوير تقنيات الجيلين الخامس والرابع.
· شاشات بدقة 120 ميغاهرتز أو 144 ميغاهرتز.
· مستشعر بصمة أصابع أسرع.
· كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة.
· قدرات شحن أسرع.
1- فيفو في 21 (VIVO V21)
سيحتوي على المواصفات التالية
- معالج "سنابدراغون 765جي" أو "سنابدراغون 780".
- مدعوم بكاميرا أمامية 44 ميغابيكسل.
- كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.
- بطارية بقدرة 4400 ميللي أمبير في الساعة.
2- غوغل بيكسل 6 (Google Pixel 6)
- كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة.
- شاشة لمسية بقياس 6.2 بوصة.
- سيدعم بمعالج سنابدراغون 888
- تقنيات ذكاء صناعي للتعرف على الصور.
- بطارية بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
3- أسوس زين فون 8 (Asus Zenfone 8)
- سيكون له إصداران أحدهما قابل للطي.
- سيدعم بمعالج "سنابدراغون 888".
- سيكون مثاليا لعشاق الألعاب.
- مدعوم بكاميرات ثلاثية خلفية أحدها بدقة 64 ميغابيكسل
- يدعم تقنية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8كى.
- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.
4- ريد هيدروجين 2 (Red Hydrogen 2)
- كاميرات تصوير سينمائي.
- كاميراتين أماميتين.
- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 855".
- بطارية بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
5- أوبو فايند إكس 3 (Oppo Find x3)
- شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة.
- كاميرات خلفية رباعية.
- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.
6- هواوي بي 50 برو (Huawei P50 Pro)
- شاشة لمسية بقياس 6.63 بوصة.
- مدعوم بمعالج "كيرين 1020" ثماني النواة.
- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.
6- وان بلس نورد 10 (OnePlus Nord 10)
- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 765 جي"
- شاشة لمسية بقياس 6.49 بوصة.
- كاميرات خلفية رباعية.
7- نوكيا 10 (Nokia 10)
- كاميرات خلفية رباعية.
- شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة.
- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888".
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.
8- شاومي فولدنغ فون (Xiaomi Folding Phone)
- هاتف قابل للطي.
- مدعوم بمعالج "سنابدراغون 865".
- ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 غيغابايت.
- بطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.
9- سامسونغ غلاكسي زد فليب 3 (Samsung Galaxy Z Flip 3)
- هاتف قابل للطي.
- كاميرا أمامية خلف الشاشة اللمسية.
- مدعوم بقلم ذكي.
مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888".
10- آيفون 13 (iPhone 13)
- بصمة أصبع مدمجة في الشاشة.
- كاميرا ميكرسكوبية.
- أقوى دقة شاشة في هواتف آيفون.
- سيطرح 4 طرازات من الهاتف (آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس).
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