مواصفات خيالية في هاتف "إنفنيكس نوت 10"

وتأتي سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديد بهاتفين، وهما Infinix Note 10، و Infinix Note 10 Pro، بحسب ما نشره موقع "ماي سمارت برايس" التقني المتخصص.
ما هي مواصفات Infinix Note 10 ؟
وجاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 على النحو التالي
· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+
· دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.
· كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل بتقنية التصوير الليلي.
· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.
#FerozeKhan for infinix note 10 pro ❤🌹 #AlizehShah pic.twitter.com/hQHnB6IErY— is (@ferozexiqra) May 18, 2021
· يدعم الشحن السريع 18 واط.
· ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.
· سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
· معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".
· أداء متميز مع الألعاب الفائقة
ما هي مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro؟
جاءت أبرز مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro على النحو التالي
· شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.
· دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.
· كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
· كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل.
Infinix Note 10 Pro Or Infinix Hot 10T Launched— TECH SmartX (@TECHSmartX) May 18, 2021
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· إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.
· بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة
· يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
· مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.
· دعم خاصية التعرف على الوجه.
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