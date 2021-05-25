شركة بلجيكية تطلق مشروع بناء مفاعلات لإنتاج الأكسجين على سطح القمر

كشفت شركة بلجيكية ناشئة عن مشروع طموح، يتضمن بناء مفاعلات قادرة على إنتاج الأكسجين باستخدام تربة القمر.

وذكر موقع "Space "، أن شركة "Space Applications Services" بصدد بناء ثلاثة مفاعلات تجريبية كجزء من مهمة لوكالة الفضاء الأوروبية، في عام 2025.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد في تحسين عملية تصنيع الأكسجين باستخدام موارد القمر، الأمر الذي يسهل الاستيطان الدائم هناك.

وفي هذا الإطار، تعتمد الشركة على طريقة تدعى "عملية كامبريدج FFC" الكهروكيميائية لإنتاج التيتانيوم من أكسيد التيتانيوم.

ووفقا للموقع، فإن هذه العملية ستكون في نهاية الأمر قادرة على إنتاج التيتانيوم بكفاءة أكبر من الطرق التقليدية التي تم تطويرها في نهاية التسعينيات.

وتسمح هذه التقنية بتقسيم أرض القمر، المكونة من 45% من الأكسجين، إلى سبائك معدنية وأكسجين نقي.

وفي الوقت الراهن، يعد نقل الأكسجين الذي يحتاجه رواد الفضاء عقبة أمام استكشاف الفضاء، ولذلك فإن المصدر المحلي للأكسجين يجعل الحفاظ على الوجود البشري على الأجرام السماوية الأخرى على المدى الطويل، أمرا ممكنا.