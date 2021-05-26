موقع يكشف عن آخر إصدارات "شاومي" و4 كاميرات خلفية

كشفت شركة "شاومي" الصينية، المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية، أخيرا، عن هاتفها الجديد "Xiaomi Redmi Note 8 2021"، والذي يتميز باحتوائه على 4 كاميرات خلفية.

وذكر موقع "gsmarena" المتخصص بالأخبار الإلكترونية، أبرز مواصفات هاتف "شاومي" الجديد، إذ يتألف الجهاز من شاشة بقياس 6.3 إنش وبدقة 1080×2340 بيكسل.

كما يتضمن الهاتِف الذكي بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بالإضافة إلى معالج حديث من طراز "MediaTek Helio G85" ويعمل على نظام أندرويد 11.

ويتوفر جهاز "شاومِي" الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت.

كما يحتوي الهاتِف على 4 كاميرات في الجهة الخلفية: الأولى تأتي بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 8 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فتأتي مع كاميرا بدقة 2 ميغابيكسل والرابعة مثلها.