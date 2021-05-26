19 جامعة روسية ضمن التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم

ويعد هذا التصنيف من أكثر تصنيفات الجامعات العالمية البارزة، ويغطي 1000 جامعة حول العالم، ويعتمد على خمسة معايير يتم الحصول على بياناتها من مصادر موثوقة، هي: جودة الأبحاث، والدراسات التي أجراها أساتذة الجامعة، ومؤشرات الاستشهاد بأبحاثهم، ومؤشرات التعاون الدولي، وعدد المقالات المنشورة للجامعة في أفضل المجلات العلمية العالمية، وعدد الأساتذة الحائزين على الجوائز.

وتمكنت 19 جامعة روسية من دخول تصنيف شنغهاي لسنة 2021، منها جامعة "الطب الأول" في موسكو التي دخلت هذا التصنيف لأول مرة.

ومن الجامعات الروسية الأخرى التي تم تصنيفها ضمن أفضل جامعات العالم، جامعة موسكو وجامعة "ميسيس" وجامعة سان بطرسبورغ وجامعة بلغورود للبحث العلمي و"مدرسة الاقتصاد العليا" في موسكو وجامعة "إيتمو".

وكشفت رئيسة جامعة "ميسيس"، أليفتينا تشيرنيكوفا، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجامعة دخلت لتصنيف شنغهاي لأول مرة في عام 2017، وتعد اليوم من أفضل 51 – 75 جامعة في مجال هندسة المعادن والمواد.