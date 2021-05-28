ناسا تشيد بالشراكة "الحيوية" مع روسيا: علاقتنا في الفضاء استثنائية

وصف مدير وكالة الفضاء الأمريكي "ناسا"، بيل نيلسون، روسيا بأنها شريك حيوي للولايات المتحدة في الفضاء مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار هذه "العلاقة الاستثنائية" بين البلدين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال نيلسون في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أعتقد أن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في الفضاء كانت استثنائية منذ الاتحاد السوفيتي... روسيا شريكٌ حيوي لمحطة الفضاء [الدولية] وأتوقع أن تستمر روسيا في هذا الدور".

وأشار نيلسون إلى أن الوكالة تتطلع إلى إجراء مناقشات مع نظرائها الروس حول استمرار العلاقة غير العادية.

وقال: "في الأوقات التي قد تكون فيها الأمور أكثر صعوبة قليلا على وجه الأرض، فإنها تسير بشكل جيد في الفضاء".

وأضاف نيلسون للصحافيين أنه يعتزم حضور حلقة نقاش تقريبًا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الأسبوع المقبل.