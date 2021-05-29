روسيا تسجل رقما قياسيا في إطلاق الصواريخ الفضائية دون حوادث

موسكو - سبوتنيك. وتسجل موسكو بهذه العملية رقما قياسيا في إطلاق الصواريخ الفضائية، إذ تعد العملية، الإطلاق الفضائي الروسي التاسع والخمسون المتتالي الخالي من الحوادث.

هذا وقد تم تسجيل الرقم القياسي الروسي السابق البالغ 58 عملية إطلاق فضائية متتالية بين شباط/فبراير 1992 وشباط/ فبراير 1993.

وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها خلل أثناء انطلاق صاروخ فضائي روسي عام 2018 حين أوقف عطل في صاروخ "سويوز-إف" رحلة مركبة "سيويوز إم إس-10" إلى محطة الفضاء الدولية.

واضطر رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ إلى مغادرة المركبة ليعودا إلى الأرض سالمين.