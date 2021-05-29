الألم الحاد قد يدل على نقص فيتامين "ب 12"

يمكن أن يسبب نقص فيتامين "ب 12" نوبات مفاجئة من آلام الجسم الشديدة. يقارن العديد من المرضى هذه الأحاسيس بالصدمات الكهربائية.

يساعد فيتامين ب 12 الجسم على محاربة التعب ويدعم الجهاز العصبي ويحافظ على صحة خلايا الدم. أحد الأعراض المبكرة للنقص هو الألم الشديد الذي يحدث في أجزاء مختلفة من الجسم.

مع الصدمة العصبية الجانبية، يحدث شعور مزعج في الفخذ وعلى طول الضلوع. هذا بسبب نقص المايلين، الذي يعززه فيتامين ب 12. مع نقصه، تبدأ الأعصاب بالتلف.

بظهر الألم أحيانًا في الذراعين والساقين مصحوبًا بتنميل وحرقان. لتعويض نقص فيتامين ب 12 في الجسم، يمكنك تناول لحم البقر والدجاج والأسماك والحليب قليل الدسم والبيض والحبوب، حسب الوكالة الفيدرالية للأنباء.