رسالة تأجيل من آبل لتقنية مدفوعة الأجر

بعثت شركة "آبل" الأمريكية برسالة تعلن فيها تأجيل إطلاق تقنية مدفوعة الأجر، كان منتظر إطلاقها في شهر مايو/أيار الجاري.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن آبل قررت تأجيل إطلاق تقنية "البودكاست" المدفوعة الأجر إلى شهر يونيو/حزيران، بدلا من مايو الجاري.

وارجعت آبل قرارها إلى سعيها لتقديم تجربة أفضل للمبدعين والمستمعين، وإن كانت مصادر كشفت أن الشركة الأمريكية لا تزال تعمل على إصلاح بعض الخلل في التقنية بصورة سرية.

وكانت شركة آبل قد أعلنت عن تلك التقنية في مؤتمرها السابق للمطورين، وأوضحت أنها ستكون مدفوعة الأجر بأسعار خاصة جدا وفق الامتيازات التي سيختارها الشخص، مثل أن تكون الخدمة دون إعلانات أو تكون الحلقات حصرية.

وتستعد كذلك آبل لإطلاق ميزة القنوات عبر خدمة "بودكاست" مع الحصول على نسبة تخفيض 30% للمشتركين الأوائل في عامها الأول ثم تنخفض إلى 15% في العام التالي.

وستكون تلك الخدمة متاحة لجميع مستخدمي نظام تشغيل "أي أو إس" على هواتف "آيفون" في جميع أنحاء العالم.