عن بعد.. ابتكار تطبيق يساعد الأطباء في ضبط أجهزة السمع للمرضى

ابتكر باحثون بريطانيون تطبيقا هاتفيا مدعوما من مؤسسة "NHS" يمكنه مساعدة الأشخاص، الذين يعانون من فقدان السمع دون الذهاب للمستشفى.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التطبيق يسمح بإعادة ضبط الأجهزة السمعية، التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص عن بُعد، ويتصل تطبيق الهاتف الذكي بجهاز المريض، ويمكن إجراء الفحص في المنزل بدلا من عيادة السمعيات.

ويمكن للمرضى استخدام التطبيق في إجراء تعديلات على أجهزتهم، إذ يمكن الاتصال بالأطباء أو حتى إرسال رسائل على التطبيق لشرح المشكلة، التي يواجهونها فيتمكن الأطباء من إجراء تغيير من جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

وقال رئيس خدمات السمع في مستشفى بليموث الدكتور آدم بيكمان: "في الماضي، كان يستغرق الأمر وقتا طويلا للمرضى للحضور وتعديل أدواتهم السمعية، ولكن باستخدام هذه التقنية الجديدة التي اكتشفناها، يمكننا إجراء هذه التعديلات بنجاح عن بُعد".

وأضاف أنه بالرغم من وجود عدة أنواع من الأدوات السمعية، إلا أنها تعمل جميعا بطريقة مماثلة.

وتابع "تختلف آذان الجميع، وفقط عندما يخرجون إلى العالم الحقيقي قد يدركون أن الصوت"الذي يأتي من خلال المساعدة ليس صحيحا تماما"، مضيفا أنه "قد يكون مرتفعا جدا أو هادئا جدا أو قد تخرج الأصوات صاخبة أو صغيرة. إنه إصلاح بسيط جدًا يمكننا إجراؤه في غضون دقائق، لكن المريض سيحتاج عادةً إلى القدوم إلى المستشفى لإجراء التعديل".

هذا وكانت تمت تجربة التطبيق منذ مارس 2020 في مستشفيات جامعة بليموث إن إتش إس تراست، في بريطانيا، وبالفعل تم تقليل قائمة كشوفات مواعيد متابعة السمع إلى الصفر.