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    ما سبب وجود الدم في بيض الدجاج وهل تناولها خطر على الصحة

    8 أطعمة لا يجب تناولها نيئة

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    يمكن أن تكون بعض الأطعمة خطرة على جسم الإنسان إذا تم تناولها نيئة.

    عددت مجلة "إن في" الأوكرانية 8 من هذه الأطعمة، وهي:

    1-   البطاطس

    وفقًا للأبحاث، يمكن أن تسبب البطاطس النيئة الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. والسبب أن البطاطس تحتوي على نشويات مقاومة للهضم. وتحتوي البطاطس الخضراء أو المزروعة على مادة السولانين والشكونين، وهي سموم خطيرة يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء. من الأفضل عدم تناول هذه البطاطس بأي شكل من الأشكال على الإطلاق.

    2-   الباذنجان

    يحتوي الباذنجان النيء على نفس مركب جليكوالكالويد ومثل البطاطس النيئة، السولانين. لتجنب المتاعب، يجب طهي الباذنجان قبل تناوله.

    3-   الفاصوليا

    إذا أكلت فقط من أربع إلى خمس حبات نيئة، فقد تصاب بمرض خطير. تحتوي الفاصوليا وخاصة الحمراء منها على مادة سامة تسبب عسر الهضم وأعراض مشابهة للتسمم. عادة ما تتحلل أثناء الطهي. لذلك، يجب نقع الفاصوليا وطهيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم.

    4-   البيض

    يمكن أن يحتوي البيض النيء على السالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء. أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي سلق البيض حتى يتماسك البياض والصفار. الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ، مثل المايونيز، تعتبر أيضًا خطرة.

    5- لحم دجاج

    قد يحتوي لحم الدجاج النيء على السالمونيلا وكذلك بكتيريا العطيفة. لأسباب تتعلق بالسلامة، يوصي الخبراء بإخضاع اللحوم للمعالجة الحرارية - لمدة دقيقتين على الأقل عند درجة حرارة 70 درجة مئوية.

    6- أوراق الراوند

    غالبًا ما تستخدم سيقان الراوند في صنع الفطائر والكومبوت وهي آمنة للأكل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أوراق الراوند سامة - فهي تحتوي على حمض الأكساليك، وهو مركب سام. يمكن أن يؤدي تناولها إلى ضيق في التنفس وحرقان في الفم وإسهال وآلام في المعدة.

    7- الخمان (البيلسان) الأسود

    يعتبر البيلسان مفيدًا لنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن يمكن أن يكون سامًا عندما يكون نيئًا. لتحييد السامبونيجرين والمواد الضارة الأخرى الذي يحتويه، يجب تسخين نبات البيلسان إلى أكثر من 80 درجة مئوية لفترة قصيرة.

    8- عجينة نيئة أو طحين

    تناول العجين النيء أو الدقيق ليس آمنًا لصحتك. يعتبر الدقيق منتجًا متسخًا إلى حد ما - فقد يحتوي على بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، بالإضافة إلى الميكروبات الضارة الأخرى التي تُركت فيه بعد تبرز حيوانات مختلفة في حظائر الحبوب على الحبوب. لا تتذوق العجينة النيئة أو تضيف الدقيق للأطعمة التي لا يمكن طهيها. تأكد من غسل يديك جيدًا بعد استخدام الدقيق.

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, أطعمة, البيض, البطاطس
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