علامات نفسية وعضوية... كيف تعرف أن طفلك يعاني من اضطراب نفسي؟

هناك من يعتقد أن الأطفال لا يعانون من اضطراب نفسي، وهذه واحدة من أكثر المعلومات غير العلمية.

يعاني الأطفال من الاضطرابات النفسية، وهناك علامات وأعراض يجب على الأبوين ملاحظاتها لاكتشاف إصابة طفلهم بهذا الاضطراب ومتابعة الطبيب المختص.

وبحسب منشور لوزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، هناك أعراض نفسية وأخرى عضوية.

ومن بين هذه الأعراض التي تظهر في شكل نفسي، أن يكون الطفل حزينا معظم الوقت، ومنطويا وعصبيا بالإضافة إلى أن يكون متوترا.

أما الأعراض العضوية فمنها شكوى الطفل من صداع مزمن، وآلام في الجسد.

وتقول الوزارة إلى أن هناك علامات أخرى يمكن من خلالها معرفة أن الطفل يعاني من اضطراب نفسي، ومنها أن يعود ليبلل سريره بعد أن كان يستيقظ لدخول الحمام وحده.

ويضاف إليها أن يصبح الطفل يتجنب أشخاصا ومواقف بعينها لم يكن يتجنبهم من قبل، وكذلك أن يعاني من اضطرابات في النوم والأكل، وأن يصبح خائفا بشكل غير معتاد.