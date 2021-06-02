إخصائية أمراض قلبية: انخفاض ضغط الدم طبيعي لهذه الفئة

قالت جافريليوك، في مقابلة مع القناة الخامسة، إن الانخفاض الحاد في ضغط الدم يكون مقلقا في حال حدوثه للمرة الأولى.

وأضافت جافريليوك يعتبر البعض أن مقياس 90/60 ملم من الزئبق يشكل خطرا، في حين هذا المقياس يعتبر طبيعيا بالنسبة لبعض الأشخاص، كونها مرتبطة بخصائص الجهاز العصبي، وعلى على وجه الخصوص ينطبق هذا المقياس على الفتيات النحيفات.

وتابعت الاخصائية الروسية "إذا انخفض ضغط الدم بشكل حاد لأول مرة، فأنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن، لأالانخفان هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية".

يذكر أن هناك عدة أسباب ينتج عنها انخفاض ضغط الدم، بما في ذلك الجفاف الذي ينتج عنه تقليل حجم الدم وبالتالي انخفاض ضغطه، وتغيير النظام الغذائي، والتمارين الرياضية القوية والمجهدة، وفقر الدم، وأمراض الغدة الدرقية، وانخفاض نسبة السكر في الدم.