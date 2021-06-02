"ناسا" تعرض "قلب درب التبانة"... صورة

عرضت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة لقلب مجرتنا، درب التبانة، تظهر تجمعا لامعا لمليارات النجوم وعددا لا يحصى من الثقوب السوداء.

والصورة التاريخية هي عبارة عن 370 لقطة صورها مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية حلال العقدين الماضيين. وساهم تلسكوب من جنوب أفريقيا بصنع الصورة أيضا.

وقال عالم الفلك دانييل وانغ من جامعة ماساتشوستس، إنه أمضى عامًا في العمل على الصورة، بينما كان عالقًا في المنزل أثناء جائحة فيروس كورونا.

قال وانغ: "ما نراه في الصورة هو نظام بيئي عنيف أو نشط في مركز مجرتنا، حيث يتجمع الكثير من بقايا المستعرات الأعظمية والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية...".

يذكر أن مركز مجرة درب التبانة المزدحم وعالي الطاقة يقع على بعد 26000 سنة ضوئية من الأرض.