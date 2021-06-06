فلكي يكشف أسباب انعدام ظل الظهيرة في الإمارات خلال الأيام المقبلة

كشف إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن دولة الإمارات سوف تشهد انعدام ظل الظهيرة خلال الأيام المقبلة في المناطق الجنوبية.

وقال الجروان إن المناطق التي ستشهد انعدام ظل الظهيرة هي أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع والمناطق التي تقع على أو جنوب دائرة العرض 23.5 شمالا.

وأوضح أن السبب في انعدام الظل هو تعامد الشمس على هذه المناطق، بحسب صحيفة "البيان".

وأشار إلى أن مدار السرطان يقطع الأجزاء الجنوبية من البلاد والذي تتعامد عليها الشمس بالتزامن مع الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 21 يونيو/ حزيران 2021.

وبين الجروان أن الشمس تتعامد في المناطق الجنوبية للدولة ابتداء من 6 يونيو/ حزيران الجاري حتى 7 يوليو/ تموز المقبل.

ويختلف موعد التعامد فلكيا من موقع لآخر وفق دائرة عرض الموقع.

ويكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بالتوقيت المحلي، وهو ما يؤدي إلى عدم رؤية ظل الأشخاص والمباني خلال وقت الظهيرة.