غوغل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"

وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن غوغل ستسمح لمستخدمي أندرويد بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.

وأشارت إلى أن الطريقة التي ابتعتها غوغل في إيقاف تتبع الإعلانات على أندرويد تختلف عن تلك المستخدمة في أبل، حيث حصرتها الشركة الأمريكية بدءا من نظام تشغيل "أندرويد 12".

ولن يتمكن المطورون أو أصحاب التطبيقات بعد الآن من الوصول إلى معرف الإعلانات، المستهدف بها مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءا من "أندرويد 12".

ويمكن للمستخدم أيضا إلغاء أي تتبع سابق للإعلانات، عن طريق الدخول إلى إعدادات "أندرويد" واختيار خيار "غوغل" ثم الذهاب إلى أيقونة الإعلانات.

وستقدم غوغل لأصحاب التطبيقات، طريقة جديدة لتقديم التحليلات بدلا من تتبع الإعلانات.

وسيتم إدخال تلك التعديلات على أندرويد بدءا من أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، ويمكن لأي مستخدم إيقاف تتبع الإعلانات أو تخصيص إعلانات معينة على هاتفه.