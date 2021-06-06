أقدم من أهرامات مصر.... اكتشاف مقبرة بأيرلندا يعود تاريخها لـ 3200 سنة قبل الميلاد

تعتبر الأهرامات المصرية، التي بناها المصريون القدامى بين 2630 و1530 سنة قبل الميلاد والتي استخدمت أيضا كمقابر للملوك المصريين، إحدى عجائب الدنيا السبع.

لكنّ اكتشافا أثريا جديدا لمقبرة قديمة في أيرلندا، قد يدخلها إلى عجائب الدنيا أيضا، كون تاريخها يعود لـ 3200 سنة قبل الميلاد، أي أنها أقدم بـ 600 سنة من أقدم هرم في مصر، وأقدم أيضا بنحو 700 عام من ستونهينج، وفقا لما نشرته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

Mysterious Irish ‘mega tomb’ older than the PYRAMIDS and Stonehenge baffles scientists https://t.co/G0hyFmbEtv — The Sun (@TheSun) June 6, 2021 وتبدو المقبرة التي اكتشفها علماء الآثار وكأنها تل كبير، لكنها في الواقع ممر لمقبرة تزينه مجموعة من المنحوتات الحجرية من الداخل والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث.

In Ireland, there's a passage tomb older than Stonehenge and the Giza Pyramids, called Newgrange.



About 5200 years old, the central passage is aligned so, on the winter solstice, the Sun shines directly into the centre of the tomb.



Welcoming the New Year.



Happy #WinterSolstice pic.twitter.com/kV2kswARhO — Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) December 21, 2020

ولم يستطع علماء الآثار فك لغز المقبرة الكبيرة والذي توجد بها فتحة في الأعلى، فما أثار حيرتهم هو كيف قام الأشخاص في ذلك الوقت ببناء هذه المقبرة المعقدة، ولماذا تم ترك فتحة في أعلى السقف؟.

Newgrange : 5200 year old passage tomb. It has a chamber which only illuminates on the winter solstice. Its still waterproof roof is estimated to weigh over 200,000 tonnes. pic.twitter.com/DOgF0kfhk1 — 💧LubiePhilrunfreeFionn (@lubiephil) December 27, 2020

وبعد البحث، اكتشفوا أن الغرض منها هو جلب الضوء والسماح له بالمرور في كافة أنحائها وحتى بين الممرات بواسطة شمس الانقلاب الشتوي كل عام في أقصر يوم في السنة.