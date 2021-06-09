"فيسبوك يطور تقنيات ذكاء صناعي يمكنها التغلب على "أصعب لعبة في العالم

يسعى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" إلى تطوير تقنيات "ذكاء صناعي" يمكنها من التغلب على "أصعب لعبة في العالم".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنيات عديدة للذكاء الصناعي يمكنها حاليا من التفوق بسهولة في ألعاب عديدة مثل "ستار كرافت 2" و"دوتا 2" و"ماين كرافت" و"غو"، لكن دوما كانت لعبة "نت هاك" لعبة عصية على الذكاء الصناعي ولا يمكن أبدا تطوير تقنيات يمكنها التفوق في تلك اللعبة، وهو ما يسعى فيسبوك لكسره حاليا.

ويحاول فيسبوك من خلال تطوير تلك التقنيات، أن يسمح للذكاء الصناعي بمحاكاة الحالات بشكل أسرع وباستخدام موارد أقل، لتطويرها مختلف التقنيات في منصتها للتواصل الاجتماعي.

وتكمن صعوبة لعبة "نت هاك" للذكاء الصناعي، في أن استخدامها تكتيكات مختلفة لكشف اللاعبين الرقميين وغير البشريين، ورغم أنه تم تطويرها منذ ثمانينات القرن الماضي، إلا أنها ظلت صعبة للغاية على تقنيات الذكاء الصناعي، لأنها تجمع في لعبها ما بين الحظ والنجاح في حل المشاكل.

ومن أجل ذلك، دعت شركة فيسبوك جميع المبرمجين والمطورين لأنظمة الذكاء الصناعي، إلى تطوير عوامل يمكنها من التغلب على اللعبة بشكل موثوق أو بأعلى درجة ممكنة من التفوق، لأنه يمكن أن يتيح مجموعة كبيرة من الحلول لمختلف المشاكل قد تواجه المنصة في المستقبل.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ثم ستعلن اللجنة التابعة لفيسبوك الفائزين في مؤتمر خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.