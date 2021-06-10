"ناشيونال جيوغرافيك" تعترف رسميا بمحيط خامس

ووفقا لرسامي الخرائط، تتمتع المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية بسمات مميزة وخاصة بها، مما يسمح بتمييزها بمحيط منفصل.

هذا وكانت مسألة الاعتراف بالمحيط الجديد مادة مفتوحة منذ فترة طويلة في مجتمع الجغرافيين، حيث تم الاعتراف به من قبل الكثيرين على أنه استمرار للمحيط الأطلسي والهادئ والهندي.

ويشمل مصطلح المحيط الجنوبي، المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية التي تمتد لخط عرض 60 درجة جنوبا، باستثناء ممرد دريك وبحر سكوشيا جنوب المحيط الأطلسي.

وحتى تلك اللحظة اعترف المجتمع العالمي بوجود أربعة محيطات وهي: المحيط الأطلسي، المحيط الهادئ والمحيط الهندي والقطب الشمالي.