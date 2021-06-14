باحثة عمانية تفوز بجائزة دولية عن دراسة لزيادة إنتاجية النفط

فازت الباحثة العمانية انتصار بنت خليفة البوسعيدية، بجائزة دولية عن تقديمها دراسة حول زيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن البوسعيدية، طالبة دكتوراه في تخصص هندسة النفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس، وقد حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية.

انتصار بنت خليفة البوسعيدية طالبة دكتوراه تخصص هندسة نفط بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس تحقق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ورقتها البحثية عن دراسة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية pic.twitter.com/PJxe2AkSGe — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 14, 2021

وتتناول الدراسة الفائزة بالجائزة تأثير إضافة البوليمر للمياه منخفضة الملوحة لزيادة إنتاجية النفط من الصخور الرسوبية.

في سياق آخر، كان مدير شركة "روسنفط"، إيغور سيتشين، قد أعلن أن العالم يواجه خطر نقص حاد في النفط والغاز، على غرار صناعة المعادن، هناك نقص معين واضح الآن.

وقال سيتشين، خلال جلسة "تحول الطاقة العالمية" في منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي: إن الزيادة في احتياطيات النفط والغاز بالسنوات الأخيرة في أدنى مستوياتها التاريخية، وهناك نقص معين في الموارد بالفعل.

وأوضح أن "هذا الاتجاه قد يصبح طبيعيًا لشركات العالم الكبرى ويؤدي إلى استنفاد قاعدة الموارد، لذلك فإن العالم يواجه خطر مواجهة نقص حاد في النفط والغاز".

وأضاف سيتشين: "القرارات السابقة التي كانت الوضع الحالي في سوق المعادن، (حيث أن أكبر منتجي خام الحديد قللوا من تقدير الطلب ونقص الاستثمار في الصناعة)، أدت إلى عجز يؤثر الآن على العالم بأسره.

ونوه ستشين إلى أنه من الضروري التخلي عن مشاريع استخراج النفط الملوثة للبيئة، على سبيل المثال، النفط الصخري.