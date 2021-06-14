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    لقاح فايزر الأمريكي

    لقاح فايزر الأمريكي... معلومات تهمك قبل أخذ اللقاح

    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    علوم
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    دليلك الشامل حول لقاح "فايزر"... يواجه العالم كله سباقا محموما من أجل تطعيم أكبر عدد من الناس بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها لقاح فايزر الأمريكي، وتحقيق المناعة الجماعية الشاملة، والقضاء على الجائحة التي تسببت في ارتباك كبير في كل العالم.

    ما هو لقاح فايزر ومتى تم إنتاجه؟

    لقاح فايزر، أطلقته شركتي "فايزر الأمريكية" و "بيونتيك الألمانية"، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

    الاسم العلمي للقاح فايزر هو "توزيناميران"، وتم إطلاقه لأول مرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.

    لقاح فايزر الأمريكي
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "فايزر" و"بايونتيك" لتوفير1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا

    ما هي مكونات لقاح فايزر؟

    يتكون لقاح فايزر من مادة وراثية يعرفها العلماء باسم "الحمض النووي الريبوزي المسال" الذي تم تعديله بـ"النيوكليوسيد"، والتي تحيطها جسميات نانونية دهنية.

    ويحمل لقاح فايزر المادة الوراثية للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله قادرا على الارتباط بالفيروس والحد من فاعليته.

    كيف يعمل لقاح فايزر؟

    1. يتم إعطاء لقاح فايزر عن طريق الحقن في العضل، وعندها تنقل الكبسولة الدهنية المادة الفاعلة إلى خلايا الجسم.
    2. يبدأ بعدها الحمض النووي الريبوزي المسال الموجود في لقاح فايزر، في بناء مستقبلات بروتينية على غلاف فيروس كورونا،
    3. يتمكن الجهاز المناعي لجسم الإنسان من التعرف بصورة أسرع على الفيروس ويتمكن من محاربته، ويكون أجساما مضادة له بطريقة فعالة تصل إلى 95% تقريبا.

    ما جرعة لقاح فايزر المناسبة؟

    تنصح منظمة الصحة العالمية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأخذ جرعتين من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا، يفصل بينهما 3 أسابيع تقريبا، حتى يتمكن الجسم من تحقيق المناعة الكاملة من فيروس كورونا المستجد.

    يبدأ أثر لقاح فايزر في الظهور بالجسم بعد 12 يوما من أخذ الجرعة تقريبا، لكن الحصول على الحماية الكاملة يتطلب الحصول على جرعتي اللقاح.

    وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد المدة بين الجرعتين الأولى الثانية من لقاح فايزر عن 28 يوما.

    الفئات التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر

    تحدد منظمة الصحة العالمية الفئات، التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا على النحو التالي

    • العاملون في المجال الصحي المعرضون للعدوى
    • كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عاما وما فوق
    • مرضى ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى
    • مرضى الأمراض المزمنة المستقرة والخاضعة للرقابة
    • من يعانون نقص في المناعة
    • المتعايشون مع مرضى كورونا

    فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

    امرأة تتلقى جرعة من لقاح فايزر/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    دراسة ترصد صلة محتملة بين لقاح "فايزر" والتهاب عضلة القلب
    حدد مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر، وصدقت عليها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

    ·     من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات لقاح فايزر

    ·     الأطفال أقل من 16 عاما

    ·     الحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل أو أجنتهن، لكن يمكن أن تحصل النساء الحوامل المعرضات بشدة لخطر "كوفيد 19"، أو يعانين من الأمراض المزمنة

    الآثار الجانبية للقاح فايزر

    رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خبراء صحة أمريكيين، الآثار الجانبية للحصول على لقاح فايزر، والتي جاءت على النحو التالي:

    1. 63% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من الإجهاد والإعياء الشديد
    2. 55% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من الصداع الشديد
    3. 32% ممن حصلوا على لقاح فايزر واجهوا شعورا ملحوظا بالقشعريرة والرجفة
    4. 24% ممن حصلوا على لقاح فايزر عانوا من آلام شديدة في المفاصل
    5. 14% ممن حصلوا على لقاح فايزر واجهوا أعراض حمى وارتفاع درجات حرارة شديدة.
    6. واجهت حالات نادرة ممن حصلوا على لقاح فايزر ضعفا مفاجئا ومؤقتا في عضلات الوجه
    7. تعرض بعض الأشخاص ممن حصلوا على لقاح فايزر لتورم في الغدد الليمفاوية

    مراحل تصنيع لقاح فايزر

    وفقا الي موقع شركة فايزر الرسمي يمر تصنيع لقاح فايزر بـ 3 مراحل رئيسية، جاءت على النحو التالي:

    1. مرحلة الاستنساخ الجزيئي

    يتم في هذه المرحلة الاستنساخ الجزيئي لبلازميدات الحمض النووي لبروتين السنبلة، عن طريق نقعها في بكتيريا الإشريكية القولونية.

    وبعد 4 أيام من نمو الجزيئات، يتم قتل البكتيريا، ثم يتم تنقية محتويات الخلايا لمدة أسبوع ونصف، لاستعادة الحمض النووي المطلوب.

    يتم بعد ذلك تعبئة وتجميد الحمض النووي للشحن، تمهيدا للمرحلة الثانية.

    2. مرحلة قوالب البناء

    في تلك المرحلة يتم استخدام الجزيئات المستنسخة، كقالب لبناء خيوط الحمض النووي المطلوبة للقاح، وتستغرق هذه المرحلة حوالي 4 أيام تقريبا، ثم يتم إنشاء قوالب البناء وتنقيتها، وتجميدها في أكياس بلاستيكية يستوعب كل كيس منها نحو 10 مليون جرعة من اللقاح.

    3. مرحلة الدمج

    يتم في تلك المرحلة دمج الحمض النووي مع الجسيمات النانونية الدهنية، ثم ملء القوارير الخاصة باللقاح وتجميدها.

    وتستغرق تلك المرحلة 4 أيام تقريبا، لتجهيز اللقاح للتطعيم لكل الأشخاص تقريبا.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 13 مايو 2021
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    صحيفة: أمريكا ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر

    مكاسب لقاح فايزر

    أعلنت شركة "فايزر" أنها تتوقع تحقيق مكاسب من إنتاج اللقاح تصل إلى 26 مليار دولار ، خلال عام 2021، في حين وصلت إيرادات الربع الأول من العام حتى الآن 3.5 مليار دولار أمريكي.

    وتلك هي إيرادات فايزر فقط، بينما يبلغ إجمالي المكاسب من لقاح فايزر التي تقتسمها مع شركة "بيونتيك" الألمانية 72.5 مليار دولار.

    ووقعت فايزر و بيونتيك عقودا وصلت إلى 1.6 مليار جرعة، خلال عام 2021.

    ما هي الدول المصنعة للقاح فايزر؟

     يتم تصنيع لقاح فايزر في منشآت شركتي فايزر وبيونتيك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

    كما اشترت شركة فوسون الصينية المتخصصة في تصنيع الأدوية ترخيص تصنيع وتوزيع لقاح فايزر في الصين، ضمن استثماراتها التي أعلنت عنها في وقت سابق مع شركة "بيونتيك" الألمانية.

    تتوقع الشركة أن يكون لديها القدرة على تصنيع 2.5 مليار جرعة لقاح في عام 2021 وما لا يقل عن 3 مليارات في عام 2022.

    ما هي الدول التي اعتمدت لقاح فايزر؟

    يستخدم لقاح فايزر حتى الآن في أكثر من 50 دولة حول العالم، ورصدت تقارير صحفية عالمية قائمة الدول التي اعتمدت فعليا لقاح فايزر للتطعيم في دولها، والتي جاءت على النحو التالي:

    • ألمانيا
    • أمريكا
    • المجر
    • سلوفاكيا
    •  فرنسا
    • إيطاليا
    • النمسا
    • البرتغال
    • إسبانيا
    • المملكة المتحدة
    • رومانيا
    • بولندا
    • جمهورية التشيك
    • بلغاريا
    • الدنمارك
    • أيسلندا
    • لاتفيا
    •  ليتوانيا
    • بلجيكا
    • كندا
    • تشيلي
    • كوستاريكا
    • كرواتيا
    • قبرص
    •  فنلندا
    • اليونان
    • إسرائيل
    • المكسيك
    • مالطا
    • الإمارات
    • السعودية
    • سلطنة عمان
    • الكويت
    • قطر
    • صربيا
    • سلوفاكيا
    • سويسرا
    •  سنغافورة

    الأسئلة الشائعة حول لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

    هل لقاح فايزر حصل على موافقة طبية؟

    يعتبر لقاح فايزر أول لقاح حصل على تصريح الاستخدام الطارئ من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، كما أنه حصل على تصريح الاستخدام الطارئ من قبل مفوضية الأدوية الأوروبية، وحصل على تصريح الاستخدام من كل الدول التي اعتمدت استخدامه حتى الآن.

    وأقرت منظمة الصحة العالمية أيضا استخدام لقاح "فايزر" الطارئ، واعتمدته ضمن منظومة "كوفاكس" العالمية لتوفير اللقاح للدول الفقيرة.

    هل لقاح فايزر يتسبب في العقم؟

    صرحت منظمة الصحة العالمية إن تلك المنشورات التي تزعم تأثير لقاح فايزر على خصوبة النساء، وتسببه بالعقم لديهن، إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

    وأوضح الخبراء أن مزاعم تأثير لقاح فايزر على خصوبة النساء وتسببه في تكوين الجهاز المناعي أجساما مضادة تهاجم المشيمة الخاصة بالنساء، إدعاءات "غير معقولة" ولا مقبولة علميا وليس لها أي أساس من الصحة.

    وقالت أيضا لوسي تشابل، المتحدثة باسم الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد البريطانية، إن لقاح فايزر يحفز الجهاز المناعي للتحرك وإنتاج أجسام مضادة وكرات دم بيضاء، لمحاربة فيروس كورونا بشكل خاص، ولا يمكنه على الإطلاق أن يوجه الأجسام المضادة إلى أي جزء آخر في الجسم ليس الرحم أو المشيمة الخاصة بالنساء، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يسبب العقم، كما أن اللقاح لا يمكنه أيضا أن يؤثر على المعلومات الوراثية الخاصة بالخلايا، لأن عمر تلك الجزئيات الموصلة قصير جدا، بحيث تحفز الجهاز المناعي ثم تموت مباشرة.

    وأوضحت أيضا بقولها إن كافة اللقاحات المشابهة للقاح فايزر مثل لقاح الإنفلونزا، أجريت عليه اختبارات طويلة المدى، وأثبتت أنه ليس لها تأثير مطلقا على خصوبة النساء أو الرجال، ولكن يمكن أن يتحقق العكس، فإصابة النساء بفيروس كورونا يمكن أن تؤثر على خصوبتهن، لكن اللقاح يحميهن من تلك المضاعفات الخطيرة للفيروس.

    هل يمكن أن تصاب بفيروس كورونا بعد الحصول على لقاح فايزر؟

    الحصول على جرعتين من لقاح فايزر يمنحك مناعة كاملة من الإصابة بفيروس كورونا، بنسبة تصل إلى 95%، لكن قد لا يؤدي اللقاح مهامه بصورة كاملة، إذا كان الشخص مصابا فعليا بفيروس كورونا من دون ظهور أعراض خلال حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح.

    كما أنه في حالة عدم امتثال الشخص للإجراءات الاحترازية، بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر، يعرض الشخص للإصابة أيضا بفيروس كورونا.

    لكن حتى في حالة الإصابة بفيروس كورونا بعد حصولك على لقاح فايزر، فإنك لن تعاني من أعراض خطيرة للفيروس، ويمكن أن تحد من الوفيات بـ"كوفيد 19" بصورة كبيرة جدا.

    هل لقاح فايزر مناسب للأطفال؟

    لا توصي منظمة الصحة العالمية ولا المراكز الطبية العالمية بحصول الأطفال أقل من 16 عاما على لقاح فايزر، حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة معرضة للخطر، لأنه لم تجر دراسات بحثية مطولة حول صحة اللقاح وأمانه على الأطفال.

    ولكن تجري شركتي "فايزر" و"بيونتيك" اختبارات لاستخدام لقاح فايزر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاما، ولكن لا يزال يحتاج التصديق والاعتماد من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، تمهيدا لاعتماد هذا الأمر عالميا.

    هل لقاح فايزر آمن للحوامل؟

    لم تثبت أي دراسات علمية تأثيرات لقاح فايزر على النساء الحوامل، ولكن لا توصي منظمة الصحة العالمية بحصول النساء الحوامل على اللقاح، لاحتمالية تأثيره على الأجنة.

    ولكن توصي منظمة الصحة العالمية، باحتمالية حصول النساء الحوامل على لقاح فايزر، إذا كن من الفئات المعرضة للخطر أو لديهن أمراض مزمنة، ولكن مع وضعهن تحت الملاحظة المشددة.

    إنفوجرافيك...لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل
    © Sputnik
    لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل

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    انظر أيضا:

    المفوضية الأوروبية تتعاقد مع "فايزر" و"بايونتيك" لتوفير1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا
    دراسة إسبانية: تلقي لقاح أسترا زينيكا متبوعا بجرعة من فايزر ‏آمن وفعال
    دراسة ترصد صلة محتملة بين لقاح "فايزر" والتهاب عضلة القلب
    صحيفة: أمريكا ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر
    البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض قلبي نادر بعد تلقيهم لقاحي "فايزر" و"مودرنا"
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