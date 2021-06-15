‏"تويتر" تختبر تقنية تمنع استهدافك في التغريدات

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنية "تويتر" الجديدة، تعمل على منع عمل "إشارة" لك في التغريدات، حتى لو كانت تغريداتك الشخصية.

وتسمح تقنية تويتر الجديدة بمنع المضايقات في التغريدات، التي قد لا يرغب فيها المستخدم أن يتم ذكره أو الإشارة إليه، حتى لا يراه متابعيه.

وتعمل تلك التقنية على أن يتم إخطار المستخدم قبل أن يتم الإشارة إليه في أي تغريدة، وفي حال سماحه بالإشارة إليه يتم نشرها، وإلا يتم نشر التغريدة محذوف منها الإشارة غير المرغوب فيها.

وسيمكن للمستخدم ضبط واختيار تلك الميزة، عن طريق الإعدادات، لكنها حاليا في طور الاختبار، ومطروحة لعدد محدود من المستخدمين، على أن يتم طرحها لاحقا لكل مستخدمي تويتر حول العالم.