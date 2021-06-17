الرئيس التنفيذي لـ"أبل" يكشف الاختلاف الأساسي بين نظام "آي أو إس" و"أندرويد"

يعد حظر تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية على هواتف "الأيفون" و"الأيباد" ضمانا للأمان العالي لنظام "آي أو إس".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، خلال مقابلة له على قناة "بريت أمريكا" على اليوتوب.

ووفقًا له، إذا أتيحت للمستخدمين الفرصة لتثبيت برامج ليست من متجر التطبيقات ذي العلامات التجارية، فلن تتمكن شركة "أبل" من ضمان حماية البيانات وسريتها.

واستشهد كوك بنظام "الأندرويد" المفتوح، يوجد اليوم أكثر من 47 مرة من البرامج الضارة مقارنة بنظام "آي أو إس". ولكنه لم يحدد مصدر هذه الإحصائيات.

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونًا لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا. في حالة اعتماده، سيتعين على "أبل" السماح لمالكي "آيفون" بتثبيت تطبيقات من مصادر خارجية على هواتفهم الذكية.