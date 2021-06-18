تسجيل
13:30 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جنازة

    ما هو "اضطراب الحزن المطول" الناتج عن تفشي كورونا... وما هو علاجه؟

    © REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102785/04/1027850459_0:187:3500:2156_1200x675_80_0_0_e3c3ceec970715ae58ec49ace55118d5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202106181049289094-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%9F/

    تسبب تفشي وباء كورونا في العديد من التغيرات في ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يقل تأثيره السلبي على الحياة الشخصية للأفراد كذلك.

    وتسببت مرض "كوفيد-19"، في وفاة وإصابة الملايين حول العالم، تاركين خلفهم أضعاف تلك الأعداد من الحزاني والمكتئبين على فقد أحبائهم، غالبًا ما يعجز الأشخاص الذين يعانون من هذا الألم الشديد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإذا طالت فترة تلك الحالة النفسية لعدة شهور فإنها تسمى "اضطراب الحزن المُطَوَّل"، بحسب موقع "scientificamerican".

    ما هو اضطراب الحزن المطول؟

    وتصل فترة اضطراب الحزن المطول إلى سنة كاملة وفقًا لتقديرات أمريكية، أو ستة أشهر، وفقًا للمعايير الدولية، حيث ترى كاثرين شير، الطبيبة النفسية في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة كولومبيا ومؤسسة مركز الحزن المعقد: إن هذه الحالة أسوأ بكثير من الحزن الطبيعي، "للجائحة أبعاد كثيرة قد تنطوي على مخاطر بالنسبة لمَن يواجهون صعوبةً في التكيف مع الفقد".

    وتوقع الخبراء ارتفاع أعداد من يعانون اضطراب الحزن المُطَوَّل بشكل هائل، إذ تشير الإحصائيات إلى أن كل حالة وفاة ناجمة عن الجائحة في الولايات المتحدة تترك خلفها في المتوسط نحو تسعة من أقاربه حزانى.

    بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مسؤول مصري: مفعول تطعيم كورونا يختفي بعد 6 أشهر
    وتشير بيانات أخرى إلى أن عدد الحالات قد يفوق ذلك بكثير؛ إذ وجد استطلاع للرأي أجراه مركز "أسوشيتد برس-نورك" أن عدد المكلومين يُقدَّر بنحو 65 مليون نسمة، مما يعني أن حالات الحزن المُطَوَّل الجديدة قد تكون بالملايين.

    وتوقعت شير أن يضرب اضطراب الحزن المطول المجتمعات منخفضة الدخل وأصحاب البشرة الملونة بصورة أكثر عنفًا من غيرهم، وللأسف فإن هذه المجتمعات ليس لديها ما يكفي من موارد الصحة النفسية.

    يعزز الرغبة في الانتحار

    وترى ماري فرانسيس أوكونور، أخصائية علم النفْس الإكلينيكي بجامعة أريزونا، أن الآثار الصحية للاضطراب قد يؤدي إلى تفاقم الرغبة في الانتحار، وإساءة استخدام المواد المخدرة، كما يوجد أيضًا ارتباط بين هذا الاضطراب وإصابة أجهزة الجسم بالضرر العام.

    وكشفت أوكونور عن أن الأشخاص من يعانون من الحزن المطول لديهم مستويات أعلى من الالتهابات، ولا سيما تلك المرتبطة ببروتينات السيتوكين من نوع "إنترلوكين-6"، المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير أوكونور إلى أن الحزن النفسي والاجتماعي طويل الأجل يؤدي إلى حالة مؤذية من "الإنهاك" الجسدي، وهي حالة معروفة من الإجهاد البيولوجي المطول.

    وحللت شير ظروف الوفيات المؤدية إلى اضطراب الحزن المطول، حيث تقول إن تلك الوفيات تحدث على بشكل سريع ودرامي كما أن وفاة المريض تحدث في عزلة تامة دون أن يكون على اتصال بأحد أفراد أسرته قبل الموت أو في أثنائه، ما قد يؤدي إلى نزوع الشخص المكلوم إلى إطالة التفكير في السيناريوهات البديلة.

    تتسبب ظروف الوفاة في عرقلة تقبل أهل المتوفى حقيقة الفقد، تقول أوكونور: "إن الأقارب غالبًا ما يتساءلون: "ماذا لو كنت فعلت هذا؟ ماذا لو فعل الطبيب ذلك؟"، ثمة عدد لا حصر له من الأشياء التي كان يمكن أن تحدث، ويبدو أن إطالة التفكير في هذه الأشياء تعوق الشخص المكلوم عن العودة إلى حياته الطبيعية".

    انتشار فيروس كورونا في روسيا - موسكو 1 أبريل 2020
    © Sputnik . Press Service of the Moscow Metro
    موسكو تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا حتى 29 يونيو
    لذلك اقترحت دراسات سابقة وجود تواصل حقيقي بين المتوفى وأحد أفراد أسرته قبل وفاته لتقليل خطر إصابة الأحياء بمشكلات الحزن المستمرة فيما بعد، لكن بالنسبة للمتوفين بسبب الجائحة، هذا التواصل لم يكن متاحًا، لا بصورة شخصية ولا بأي صورة أخرى، في كثير من الأحيان.

    وبحسب شير فإن الضغوط الأخرى التي تفرضها الجائحة، مثل المشكلات المالية، والمخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة تقلل فرص التأقلم مع الفقد أكثر صعوبة؛ لأنها تشغل الناس عن التعامل مع حدث الفقد، ويؤثر هذا أكثر ما يؤثر على الأشخاص في المجتمعات الأكثر تضررًا من الجائحة.

    العلاجات المتاحة

    توصل العلماء إلى علاجات فعالة للحزن المُطَوَّل، لكن يعيبها أنها تتطلب شهورًا من العلاج النفسي، ومن بينها:

    أن يواجه المعالجون في أوروبا الاضطراب بإخضاع المرضى لأكثر من شهرين من جلسات العلاج الجماعي والفردي لمعالجة سلوكياتهم واستجاباتهم.

    طورت مجموعة شير في جامعة كولومبيا بروتوكول علاج فردي يستغرق 16 أسبوعًا ويركز على التأقلم مع الفقد، وقد جرى التحقق من فاعلية هذا البروتوكول من خلال الأبحاث.

    وتنصح ميز باتباع طرق علاج غير مكثفة يمكنها أن توفر بعض المساعدة، مثل العودة الآمنة إلى ممارسة الطقوس المعتادة، وتوفير الدعم المجتمعي، والمواساة الجمعية وتبادل الحديث عند فقد شخص بسبب الجائحة.

    كما ترى ميز أن تخفيف الضغوط الثانوية مثل نقص الطعام، يمنح فرصة أفضل للتعافي من الفقد، تقول أوكونور: "أي شخص يتوافر لديه ما يكفيه من الأساسيات، مثل المأوى، والغذاء، ومكان لرعاية الأطفال، سيفاجأ بأن لديه القدرة على استيعاب حقيقة فقد أمه مثلًا".

    انظر أيضا:

    بعد وفاة موظف.. أمريكا تغلق سفارتها في كابول لارتفاع إصابات كورونا بين موظفيها
    الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة
    موسكو تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا حتى 29 يونيو
    إعلام: السفارة الأمريكية تغلق أبوابها في كابول لتفشي فيروس "كورونا" بين موظفيها
    مسؤول مصري: مفعول تطعيم كورونا يختفي بعد 6 أشهر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك