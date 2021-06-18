مدرب لياقة بدنية: هذا ما يحدث لجسمك إذا قمت يوميا بهذا التدريب

تحدث مدرب اللياقة البدنية الروسي، أليكسندر خالامانوف لوكالة "سبوتنيك" عن التمرين الرياضي اليومي الذي يمكن أن يحل محل الذهاب إلى صالات الرياضة.

وقال خالامانوف нن تمرين السحب إلى الأعلى هو حركة رياضية مهمة، يمكنها أن تحل محلّ الذهاب لصالات اللياقة البدنية.

وأضاف المدرب: حركة السحب إلى الأعلى (رفع الجسم كاملا إلى الأعلى) هي أحد أكثر التمارين الرياضية فعالية وبأسعار معقولة، فهي لا تحتاج إلى أي معدات سوى قضيب، ويقوم الشخص بالإمساك بالقضيب بيديه ويرفع جسمه إلى الأعلى.

وتابع: هذا التدريب يساعد على تمرين عضلات مختلفة مثل عضلات الصدر والظهر وفي الوقت نفسه عضلات حزام الكتف العلوي، بهذا التدريب نحن نقوي جميع العضلات ونقوي ضغط البطن والجسم ككل، وبهذا نعيد الجسم إلى حالة التوازن والتناغم.

ووفقا للمدرب خالامانوف فإن أبسط طريقة للسحب إلى الأعلى هي عندما تكون اليدان على مستوى الكتفين ويكون باطن اليدين باتجاه وجه الشخص، فبهذا يقع الحمل الرئيسي على العضلة ذات الرأسين (في مقدمة الذراع وتكون بارزة لدى الرياضيين) والعضلة الأوسع والتي عادة يتم تطويرها بشكل أفضل من خلال التدريب.

© Sputnik . Владимир Федоренко تدريب رياضي لعضلات الصدر والكتف

وأشار المدرب إلى أنه "عندما تقوم بالقبضة الأمامية، أي يتم إبعاد راحتي اليد عنك، فإنك تركز على عضلات الكتف وعادة ما تكون هذه العضلات أضعف".

ونصح خالامانوف بالتدريب اليومي على هذه الحركة، مضيفا أنه يمكنك القيام بهذه الحركة كل يوم وفي أوضاع مختلفة. الشيء الأكثر أهمية هو عدم "الفشل"، ولكن يجب ترك احتياطي من القوة حتى تتمكن من رفع نفسك عدة مرات.