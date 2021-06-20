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    أمراض القلب

    السكتة القلبية المفاجئة... 5 أشياء تزيد خطر حدوثها

    © Photo / Pixabay
    علوم
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    تعتبر السكتة القلبية المفاجئة من أكثر الأسباب شيوعا للوفاة حول العالم، والتي يعتقد الناس خطأ أنها بسبب النوبات القلبية أو الإصابة بالسرطان أو السكتة الدماغية، لكن العلماء يرون غير ذلك.

    كيف تأتي السكتة القلبية المفاجئة؟

    تأتي السكتة القلبية المفاجئة، عندما يتوقف القلب بصورة فجائية، وهو مشكلة في النظام الكهربائي للقلب، والتي تسمى عامة تسرع القلب البطيني أو الرجفان البطيني، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص.

    أمراض القلب
    © Photo / Pixabay
    أسباب الموت المفاجئ عند الشباب بالسكتة القلبية

    ويمكن أن يعيش ضحايا السكتة القلبية المفاجئة، إذا ما تلقوا المساعدة الطبية بسرعة كبيرة، ولكنها تكون قاتلة بنسبة تصل إلى 95% تقريبا.

    ويرجح الأطباء أن حوالي 5% من أولئك الذي يواجهون السكتة القلبية المفاجئة، يبقون على قيد الحياة، إذا ما وصلوا قبل فترة كافية للوصول إلى المستشفى على قيد الحياة، أو إذا من يوجدون معه في المنزل يعرفون طرق الإنعاش القلبي الرئوي في غضون 10 دقائق فقط من الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، لمنع الموت الدماغي.

    ماذا يحدث داخل قلبك عند الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة؟

    يحدث عند الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة الآتي:

    ·     يعمل القلب بصورة مشوشة وغير منظمة

    ·     تتوقف الدورة الدموية

    ·     لا يصل الدم إلى الرئتين أو الدماغ

    ·     يفقد الشخص الوعي بصورة فجائية

    ·     لا يستجيب الشخص لمحاولات الإنعاش

    ·     يتوقف الشخص عن التنفس

    ·     يتوقف نبض القلب

    أبرز المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة

    يوجد دوما فئات معرضة أكثر من غيرها بالإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، والتي جاءت على النحو التالي:

    تشخيص أمراض القلب
    © CC BY 2.0 / Pexels
    دراسة: مادة غذائية تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

    ·     مصابي الأسلحة النارية

    ·     مصابي حوادث السيارات

    ·     المصابين بسرطان الثدي وعنق الرحم والمستقيم والبروستاتا

    ·     مصابي الحرائق المنزلية

    ·     مصابي السكري

    ·     المصابين بمرض الزهايمر

    ·     المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"

    ·     حالات الانتحار

    ·     احتشاء عضلة القلب أو النوبات القلبية

    ·     تمزق عضلة القلب

    ·     السكتة الدماغية

    أشياء تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة

    يمكن أن تنتج اضطرابات ضربات القلب المؤدية إلى توقف القلب أو السكتة القلبية المفاجئة عن طريق الأشياء التالية:

    1. عضلة القلب المنتدبة

    يتسبب التندب أو عضلة القلب المنتدبة في تشوش وتفتت الإشارات الكهربائية للقلب.

    ويعد الإصابة بتلك الحالة الطبية من ضمن الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الشريان التاجي واعتلال عضلة القلب.

    وتؤدي كذلك النوبات القلبية إلى تجويع عضلة القلب، مما يؤدي إلى موت الأنسجة والتندب.

    ويمكن أيضًا للعدوى الفيروسية والوراثة أو أمراض المناعة الذاتية والسمية الكيميائية أن تتلف عضلة القلب وتؤدي إلى تندبها.

    2. ضربات القلب المنخفضة

    إذا كنت تعاني من قصور في القلب مع انخفاض ضربات بنسبة 35٪ أو أقل، فلن يتمكن قلبك من ضخ الدم الكافي مع كل نبضة.

    ويؤدي هذا إلى تعطل نظم قلبك، ويزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ.

    ولكن وإن وضع مزيل الرجفان القلبي القابل للزرع  يمكن أن ينقذك من نوبات نظم القلب السريعة وغير المنتظمة، ويطيل حياتك ويسمح لك بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

    وتزيد أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة البقاء على قيد الحياة من السكتة القلبية المفاجئة إلى 98٪ لأنها تستجيب خلال ثوانٍ وليس دقائق.

    مشاكل في القلب
    © Fotolia / Bits and Splits
    طبيب يحدد أسباب السكتة القلبية المبكرة

    3. تاريخ عائلي

     إذا توفي قريب من الدرجة الأولى، أحد والديك أو أشقائك، في سن صغيرة لأسباب غير معروفة، فإن خطر الموت المفاجئ المبكر يكون أعلى أيضًا، لأنه غالبًا ما تكون السكتة القلبية المفاجئة هي السبب الوراثي في هذه الحالات.

    4. التدخين

    يزيد التدخين بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت القلبي المفاجئ.

    ورصد العلماء أنهم عندما وضعوا أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة في المدخنين، أنهم بحاجة إلى مزيد من الصدمات من أجهزتهم، مما يعني أنهم يواجهون المزيد من الأحداث القلبية المفاجئة والخطيرة.

    5. فشل القلب المُدار بشكل سيئ

    إذا كنت تعاني من أعراض قصور القلب، مثل، ضيق في التنفس وعدم تحمل التمارين الرياضية، ومع أو بدون انخفاض ضربات القلب، فأنت بحاجة إلى دواء أو علاج.

    وتتمثل هذه الأدوية في مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا، والتي ستمنع قلبك من العمل بجهد كبير، وتحسن وظيفته وتقلل من خطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.

    ماذا تفعل عند إصابة أحد بالسكتة القلبية المفاجئة

    يمكنك أن تفعل الأمور التالية إذا سقط شخص بالقرب منك ولم يستجيب، ولم تظهر عليه علامات التنفس أو النبض:

    * اتصل برقم الطوارئ بصورة عاجلة

    * إذا كنت تعرف كيفية استخدام مزيل الرجفان الخارجي التلقائي، فابحث عن واحد واستخدمه

     * قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول سيارة الإسعاف.

    10 أطعمة تسبب أمراض القلب
    © Sputnik / Mohamed Hassan
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    سكتة قلبية, أزمة قلبية, أمراض القلب, عضلة القلب, فشل القلب, مرض القلب, صحة القلب, القلب
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