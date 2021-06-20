السعودية تحذر من أحد أنواع الحناء... لها مخاطر صحية

أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيرا من أحد منتجات الحناء يحمل اسم "حناء المدينة"، مشيرة إلى أن له العديد من المخاطر الصحية.

ونقلت صحيفة "سبق" عن الهيئة قولها، بأن "حناء المدينة" تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

جاء ذلك بعدما حللت الهيئة عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق السعودية، ليتبين أن البكتيريا التي يحتويها المنتج قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وأوضحت المنتج المقصود كان يحمل تاريخ صلاحية 05/2023.

وأوضحت الهيئة أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل عادة لعدة أسباب، مثل عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء المراحل المختلفة أو بسبب طرق التخزين الخاطئ ما يسبب تلوث تلك المنتجات بالبكتيريا، ويعد هذا التلوث غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وإلا فسوف يتسبب في مخاطر صحية على المستهلك.

وأوصت الهيئة بعدم استخدام المنتج المذكور، والتخلص من العينات الموجودة لدى المستهلكين، كما أوصت بشراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وواختتمت هيئة "الغذاء والدواء" تحذيرها بالتأكيد على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق.

وفي وقت سابق، حذرت الطبيبة فاطمة الزرعوني، الفتيات من استخدام الحناء السوداء وأشارت إلى أن خلطات هذه الحناء، تحتوي على مواد كيميائية ضارة غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن العاملات المتخصصات في عملية التزيين بالحناء يستخدمن صبغات مجهولة المصدر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة.

ونصحت الزرعوني الفتيات الراغبات في نقوش الحناء بضرورة الاستعانة بالعاملة المتخصصة في صالون مرخص مع التزام الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة، إن تركيبة الحناء السوداء تشتمل على مواد كيماوية قد تكون حارقة للجلد.

ولفت إلى أن هذه المواد تحدث تشوهات والتهابات قد يتطلب علاجها فترة طويلة تمتد لأشهر من أجل التخلص من آثارها.