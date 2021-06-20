كبيرة أطباء الروماتيزم في موسكو تحث على أخذ اللقاح

قالت أليونا زغربنيفا، كبيرة اختصاصيي أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة في موسكو، إن فيروس كورونا المستجد يسبب التهاب المفاصل ومرض الذئبة "وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه".

وأضافت زغربنيفا خلال استضافتها في محطة "إذاعة موسكو": "يمكن أن تكون العدوى، وخاصة الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا، من العوامل المسببة لهذه الأمراض".

وتابعت: "نحن نشهد الآن ظهور المتلازمات هذه لأول مرة، بغض النظر عن شكل العدى خفيفة كانت أو حادة".

وحثت أخصائية أمراض الروماتيزم على التطعيم ضد فيروس "كورونا" لتجنب العواقب الوخيمة للفيروس.

وأوضح العلماء أن الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس "كورونا" تغيرت بسبب ظهور سلالات جديدة. تشمل سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع النصفي والتقيؤ وآلام البطن والغثيان وآلام المفاصل وفقدان السمع.

وأكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الأحد، أن لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حاليا.