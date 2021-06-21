طبيب روسي يكشف سبب استنشاق مرضى كورونا للرائحة الكريهة

تسبب تفشي وباء كورونا في العديد من التغيرات في ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يقل تأثيره السلبي على الحياة الشخصية للأفراد كذلك.

أوضح الدكتور الروسي فلاديمير زايتسيف، مختص أنف وأذن وحنجرة، سبب استنشاق الرائحة الكريهة لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا.

وقال زايتسيف، "يمكن أن يسبب فيروس "كوفيد -19" في التهاب الأنف، الذي بدوره يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية".

وأضاف زايتسيف "عندما يظهر الالتهاب هناك، يتضخم الغشاء المخاطي، وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن الجيوب الأنفية تصبح ملتهبة أكثر فأكثر كل يوم"، "وفقا لموقع "URA .RU".

وأشار زايتسيف إلى أن هذه الرائحة الكريهة تختفي مع علاج التهاب الجيوب، مؤكدا على ضرورة مراجعة الطبيب المختص عند ظهور أعراض مماثلة".

وتسبب مرض "كوفيد-19"، في وفاة وإصابة الملايين حول العالم، تاركين خلفهم أضعاف تلك الأعداد من الحزينين والمكتئبين على فقدان أحبائهم، غالبًا ما يعجز الأشخاص الذين يعانون من هذا الألم الشديد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.