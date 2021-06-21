دراسة: فيروس كورونا قادر على تغيير خلايا الدم لدى بعض المصابين

توصلت دراسة أجراها علماء، من مركز "ماكس بلانك" للفيزياء والطب والمركز الألماني للعلاج المناعي، إلى أن فيروس "كورونا" قادر على تغيير خلايا الدم لدى الشخص المصاب.

وشملت الدراسة 17 مريضا مصابا بـ "كوفيد-19" من النوع الحاد، و14 متعافيا و24 شخصا سليما، درس العلماء أكثر من أربعة ملايين خلية دم، وفقا لمجلة "Biophysical Journal"

وأشارت نتائج العمل إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يؤثر على حجم وصلابة خلايا الدم الحمراء والبيضاء على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، حدد العلماء تشوه بعض الخلايا.

ونوه العلماء إلى أن بعض هذه التغييرات عادت إلى وضعها الطبيعي بعد دخول المستشفى. فيما استمرت لدى البعض الآخر لأشهر حتى بعد الخروج من المستشفى، ما يشير إلى آثار "كوفيد-19" طويلة المدى على الجسم.

وتسبب مرض "كوفيد-19"، في وفاة وإصابة الملايين حول العالم، تاركين خلفهم أضعاف تلك الأعداد من الناس الحزينين والمكتئبين على فقدان أحبائهم، غالبا ما يعجز الأشخاص الذين يعانون من هذا الألم الشديد عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.