شركة صينية ناشئة تطلق هاتفا بمواصفات فائقة وبسعر مذهل... صور وفيديو

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "دووغيي" الجديد يتميز ببطارية فائقة القدرة تصل إلى 8500 ميللي أمبير في الساعة القادرة على الصمود لأكثر من 3 أيام بالاستخدام الفائق، وتقنية شحن فائقة السرعة قادرة على شحن الهاتف بالكامل في نصف ساعة فقط، وكاميرا قوية من سامسونغ بدقة 48 ميغابيكسل.
DOOGEE S97 PRO The world's first professional rugged phone with laser rangefinder 📱 is now on sale, take a look at DOOGEE's legendary design.😎— DOOGEE (@DOOGEE_official) June 21, 2021
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كما أن هاتف "دووغيي" يتميز بأنه أول هاتف ذكي مزود بجهاز تحديد نطاق ليزر احترافي، وتحديد مدى اكتشاف المسافات حتى 40 مترا، وبـ8 أوضاع قياسية.
The world’s first indestructible smartphone with a laser rangefinder Doogee S97 Pro comes out in June https://t.co/NJat9TCKAi pic.twitter.com/aYzmodvlgk— Gadget Tendency (@Gadget_Tendency) May 22, 2021
وسيتم تثبيت جهاز تحديد مدى الليزر الجديد في الجزء العلوي من الهاتف الذكي المتميز الجديد.
وتم دعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة بتقنية "إتش دي بلس دوت" بمعدل 1560×720 بيكسل، وبكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل.
Doogee unveils S97 Pro, a rugged phone with 8,500 mAh battery and Samsung 48MP main camera WEBLINK@ https://t.co/8Oc5CNI4MP pic.twitter.com/GdUaqjFyZ0— Technicational (@Technicational) June 22, 2021
وتم دعم الهاتف أيضا بكاميرات خلفية رباعية بمستشعرات سامسونغ بدقة 48 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 8 ميغابيكسل، ووأخرى بدقة 2 ميغابيكسل لتصوير الماكرو، وأخيرة بدقة 2 ميغابيكسل مدعومة بمستشعر عمق فائق الدقة.
وتم تزويد هاتف "دووغيي" الجديد بمعالج من نوع "ميديا تك هيليو جي 95" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بدقة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
Doogee S97 Pro rugged Smartphone Launched.— Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) June 22, 2021
6.39inches HD+ display
Mediatek Helio G95
48mp + 8mp + 2mp + 2MP Camera
16MP Front
IP68/IP69K/ MILSTD-810G
8500mAh Battery🔋
33W fast charging
Android 11
Price -
8GB+128GB - 24,400inr#DoogeeS97Pro #doogee pic.twitter.com/QboelCI7yD
ودعمت "دووغيي" هاتفها بماسح بصمات أصابع مثبت على جانب الهاتف، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11".
أما بالنسبة لسعر هاتف "دووغيي إس 97 برو" فهو سيتم طرحه بمقابل 199 دولار أمريكي بالنسبة للطلب المسبق، وسيبدأ طرحه في الأسواق العالمية بعد ذلك بمقابل 329 دولار أمريكي عند اختيار أنظمة الألوان الجديدة مثل "برتقالي النمور" أو "أحمر اللافا" أو "الفضي الغامق".
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