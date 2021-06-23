تويتر تحل أزمة كبيرة يواجهها مستخدمو "إنستغرام""

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر حلت أزمة كبيرة يواجهها عدد من مستخدمي "إنستغرام" الراغبين في نقل تغريدات إلى القصص الخاصة بهم على موقع التواصل المصور.

ويضطر معظم مستخدمي "تويتر" عند رغبتهم في نقل تغريداتهم إلى قصص "إنستغرام" إلى أخذ "لقطات الشاشة" لإرفاقها في القصص الخاصة بهم.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.



-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK — Twitter (@Twitter) June 22, 2021

​ولكن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص نشر تقريرا يكشف فيه نية تويتر" طرح تحديث لمستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يسمح بنقل التغريدات مباشرة إلى القصص الخاصة في إنستغرام.

وتختبر "تويتر" تلك الميزة الجديدة منذ نهاية عام 2020، وتستعد خلال الأيام المقبلة لطرحها رسميا لجميع مستخدميها.