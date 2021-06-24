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    طعام صحي

    أطعمة شهيرة تخفي بداخلها كمية ضخمة من "السم الأبيض"... تعرف عليها

    © Photo / silviarita
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    كشفت وسائل إعلام أمريكية عن الأطعمة التي تخفي بداخلها كمية ضخمة من السكر والتي وصفته بـ"السم الأبيض".

    جهاز قياس السكر
    © AP Photo
    كيف تتخلص من السكري دون أدوية؟
    ونقل "موقع brightside" الأمريكي، عن خبراء التغذية قولهم إن النساء يجب أن يستهلكن 24 غراما فقط من السكر يوميا، بينما يسمح للرجال بما يصل إلى 36 غراما، مشيرين إلى أن المشروبات الغازية مثلا تحتوي على نسبة عالية من السكر، فعلبة واحدة من الصودا تحتوي تقريباً 40 غراما من السكر.

    الكاتشب

    حذر خبراء التغذية من أن ملعقة واحدة تعادل وضع مكعب سكر كامل، مشيرة إلى أن معظم زجاجات الكاتشب تحتوي على 4 غرامات من السكر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفروكتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

    تتبيلة السلطة الخالية من الدسم

    تحتوي تتبيلات السلطة على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية وعلى كميات متزايدة من السكر، ويمكن أن تحتوي ملعقتين كبيرتين من تتبيلة السلطة على نحو 7 إلى 10 غرامات من الدهون المضافة.

    زبدة الفول السوداني

    تعتبر مصدرًا شائعًا للبروتين، في حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر، فإن العديد من الأنواع الأخرى مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 غرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

    اللبن قليل الدسم

    تحتوي عبوة الزبادي كامل الدسم على 4.7 غرام من السكر، في حين أن عبوة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 غرامًا من السكر، كما تحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكر أو شراب الذرة عالي الفروكتوز.

    الفاكهة المجففة

    الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية، ولكن عندما يتم تجفيفها تتم إزالة محتوى الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها مما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.

    الطماطم المعلبة

    محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليا الكمية اليومية المطلوبة، وهذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

    رقائق البطاطس (الشيبسي)

    تحتوي على نسبة 3% -5% من السكر، خاصة تلك المكونة بنكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة، فضلا عن احتوائها أيضا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يحولها الجسم إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

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