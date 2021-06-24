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    تطعيم أهالي موسكو بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، روسيا 5 ديسمبر 2020

    متى يجب تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا؟

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    علوم
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    أبلغ طبيب الأمراض المعدية متى يجب تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19.

    وصرح طبيب الأطفال المتخصص في الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف معلقًا على النتائج، التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بأن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، يكون معدل الإصابة هو نفسه تماما كما هو الحال في البالغين الذين تم تطعيمهم، لذلك، إذا كان الطفل في خطر، أو كان عمره أكبر من 15 عاما ويقود أسلوب حياة نشط اجتماعيً، فيجب على الآباء التفكير في التطعيم،.

    لأول مرة، خلصت منظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحسن تطعيم الأطفال ضد الإصابة بفيروس كورونا. في الوقت نفسه، يجب أن تتم شركة التطعيم على أساس أقل إلحاحًا.

    وقال الطبيب لصحيفة "فزغلياد": "الطفرات الحالية لفيروس كورونا لا تؤثر على الأطفال. حتى الآن، لم تكن هناك حالات شديدة واضحة. هذا يعني أن الأطفال يمرضون بهذا الفيروس، ولكن بشكل خفيف. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، والذين ليس لديهم حتى الآن عدد كبير من مستقبلات الأنجيوتنسين 2 من النوع الثاني، والتي توفر معدل دخول الفيروس إلى الجسم. لذلك، لا أرى فائدة في تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا الآن".

    علاوة على ذلك، كل هذا يتوقف على مخاطر إصابة الطفل بكوفيد-19 بشكل أكثر حدة. ومن بين هؤلاء المواطنين القاصرين المصابين بأمراض الغدد الصماء المزمنة وزيادة الوزن. يقترح الطبيب أن يفكر آباء هؤلاء الأطفال فيما إذا كان تطعيمهم إذا استمر الفيروس في التغير وأصبح أكثر إمراضًا.

    يمكنك أيضًا أن تضيف إلى هذه القائمة الأطفال المعرضين للخطر والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكبر والذين يعيشون أسلوب حياة نشط اجتماعيًا. لكن كل هذا ليس حالة طارئة، ومع إجراء بحث دقيق للغاية مع لقاح للأطفال.

    ويؤكد أنه من أجل ضمان أكبر قدر من الأمان لأطفالهم، يجب تطعيم الوالدين وجميع المواطنين الذين يعيشون معهم في نفس الغرفة. في هذه الحالة، ستبقى فقط حالات المرض المعزولة، لأنه حتى التطعيم لا ينقذ 100٪ من العدوى، ولكنه في معظم الحالات يساعد على تجنب مسار المرض الشديد.

    واختتم تيماكوف: "في الأطفال دون سن 12 ، يكون معدل الإصابة هو نفسه تمامًا كما هو الحال في البالغين الذين تم تلقيحهم. لذلك، إذا لم يكن لدى الطفل أي مضاعفات، فأنا بالتأكيد لا أرى ضرورة للتطعيم".

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