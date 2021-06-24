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    الفنانة المصرية ياسمين صبري

    حساب مزيف لياسمين صبري يثير ضجة... على أي أساس يمنح فيسبوك العلامة الزرقاء؟

    © AFP 2021 / Patrick Baz
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    أحدث حساب ياسمين صبري على موقع "فيسبوك" ضجة عارمة، بسبب دخوله في جدل وخلافات مع جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقبله مع الممثل المصري الشهير محمد رمضان.

    حساب ياسمين صبري

    حساب ياسمين صبري عاد للواجهة مجددا بعد رسالة من حساب منسوب لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، إلى ياسمين التي ردت عبر حساب موثق بالعلامة الزرقاء.

    الممثلة المصرية ياسمين صبري في مهرجان الجونة السينمائي 2019
    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
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    ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق بالعلامة الزرقاء، فقد سبق أن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، وذلك بعد الضجة التي فجرها الحساب نفسه حين علق بشكل ساخر من الفنان محمد رمضان، لتخرج ياسمين وتغرد على تويتر نافية امتلاكها إياه، فكيف وثق "فيسبوك" حساب ياسمين صبري، ولماذا لم توقف ياسمين صبري هذا الحساب؟ وما هي معايير فيسبوك لتوثيق أي حساب؟ وعلى أي أساس يمنح العلامة الزرقاء لمستخدميه؟

     

    نحاول خلال السطور التالية تقديم بعض من الإجابات على تلك الأسئلة، التي طرحتها أزمة ياسمين صبري.

    لماذا توثق فيسبوك الحسابات؟

    تعتمد فكرة توثيق الحسابات على فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل، لإعطاء الموثوقية لتلك المواقع خاصة بالنسبة للشخصيات المشهورة والعلامات التجارية وإثبات أن حسابات تلك المواقع هي مملوكة لها فعليا وما يأتي عليها يعبر عنها.

    أنواع توثيق الحسابات على فيسبوك

    يوجد نوعين توثيق الحسابات في فيسبوك:

    1. الحسابات الشخصية

    يمنح فيسبوك العلامة الزرقاء للصفحات الشخصية التي يوجد لها عدد متابعين كبير، حتى تكون إثباتا أن الشخص هو صاحب تلك الصفحة فعليا، ولمواجهة أي صفحات مزيفة تنتشر على الموقع، وغالبا ما تكون للمشاهير أو السياسيين أو المؤثرين في مواقع التواصل.

    2. صفحات موثقة

    تكون خاصة بالصفحات العامة والشركات والمنصات الإعلامية والعلامات التجارية.

    الفنانة المصرية ياسمين صبري
    © AFP 2021 / Kelly Sullivan
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    معايير فيسبوك لتوثيق الحساب

    حددت فيسبوك عدة معايير لتوثيق الحسابات على فيسبوك، وجاءت على النحو التالي

    ·     صورة لملفك الشخصي وصورة للغلاف

    ·     اسم الحساب يكون متوافقا مع سياسات فيسبوك

    ·     أن يكون هناك عدد متابعين كبير على الحساب

    ·     أن يكون بالحساب محتوى

    ·     أن يكون المحتوى الموجود على الصفحة شرعي ولا يخترق سياسات فيسبوك لحماية حقوق الملكية الفكرية

    ·     تفعيل الحساب خاصية المتابعة لكل المستخدمين

    ·     أن يزيد عدد المعجبين بالصفحة عن 20 ألف متابع

    كيف يمكن توثيق الحساب على فيسبوك؟

    يمكن توثيق الحساب على فيسبوك، إذا ما توافقت معايير فيسبوك عليك في 3 دقائق فقط، عن طريق اتباع الخطوات التالية

    1. ادخل على صفحة توثيق الحسابات على فيسبوك

    2. حدد الحساب الذي ترغب في توثيقه

    3. اكتب عنوان الحساب الذي ترغب في توثيقه

    4. حدد الفئة التي تنتمي لها الصفحة أو الحساب

    5. حدد البلد الذي يوجد فيه الحساب أو الصفحة

    6. حمل صورة الهوية الرسمية الخاصة بك لإثبات أنك صاحب هذا الحساب وتكون عبارة عن شهادة أو هوية (جواز سفر) أو إثبات ملكية العلامة التجارية أو الشركة

    7. اكتب رسالة توضح فيه سبب طلبك توثيق الحساب

    8. في رفض فيسبوك طلبك لتوثيق الحساب، يمكنك إعادة المحاولة مجددا بعد 30 يوما.

    فيسبوك والشخصيات العامة

    لكن تلك الطريقة التي يتبعها فيسبوك في توثيق الحسابات، قد لا تندرج على الشخصيات العامة والمشاهير، حيث يتصل مسؤولو فيسبوك بأنفسهم بالمشاهير من أجل توثيق حساباتهم.

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    ولكن لأن الشيطان يكمن في التفاصيل في حالة تسجيل أحدهم حسابا مع اتباع تلك الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن أن يوثق حسابا يحمل اسم أحد المشاهير، خاصة إذا كان يملك وثائق هوية تحمل نفس اسم الشخصية المشهورة.

    وفي حالة شعور أحد المشاهير بأن أحد الأشخاص انتحل اسمه ووثق حسابا مزيفا يحمل اسمه وصورته، يمكنه أن يتواصل مع إدارة فيسبوك لحذف الحساب بصورة فورية وإزالة علامة التوثيق عنه.

    وهو ما حدث مع حالة ياسمين صبري، لكن الممثلة المصرية، لم تتصل حتى الآن بإدارة فيسبوك حتى تزيل هذا الحساب الموثق المزيف، وفقا لها.

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