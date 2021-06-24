عضو "مكافحة الأوبئة" في الأردن: خلط جرعتي لقاح يضاعف قدرة الوقاية 10 مرات

نقل موقع "عمون"، عن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، أن الأبحاث العلمية توصلت إلى أن خلط جرعتي اللقاح يعزز الحماية من عدوى كورونا.

وأوضح حجاوي أن نتائج هذه الأبحاث أظهرت أن خلط الجرعتين يضاعف قوة الوقاية من فيروس كورونا بمعدل قد يصل إلى 10 مرات.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أن هذه النتائج ثبتت بعد خلط جرعة أولى من لقاح استرازينكا مع جرعة ثانية من لقاح فايزر.

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أقدمت على هذا الخلط وأعلنته على الملأ.

وأكد أنه لا يوجد من الناحية العلمية ما يمنع من خلط جرعتي اللقاح، وأنه لا يوجد ما يمنع أيضا من الحصول على جرعة ثالثة معززة للوقاية.

ولفت حجاوي إلى أن الأردن يدرس الأمرين في الوقت الحالي، وقد يتم إدخالهما إلى البروتوكولات الصحية.