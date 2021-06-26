تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة عن ساعة سامسونغ الذكية الجديدة

وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص في تقرير له، أن سامسونغ ستقدم ساعتها "غلاكسي ووتش 4" بأحجام شاشة لمسية 40 ميلليمترا و44 ميلليمترا، ومقاومة للماء أيضا.

​كما أن سامسونغ حمت ساعتها الذكية الجديدة بنظام تحديد المواقع الجغرافية، وبزجاج قوي مقاوم للخدش والكسر من نوع "غوريلا دي إكس".

وتتسم ساعة سامسونغ الذكية بالمظهر الأنيق الموجود في النموذج قبل السابق "غلاكسي ووتش 2 آكتيف"، بالإضافة إلى حساس للمس.

[Exclusive] Samsung Galaxy Watch4 design, features, and more details revealed via official renders | https://t.co/sP76wHIiC0https://t.co/omRHqqyhAb pic.twitter.com/7ogQRdJj2x — lenjivac (@D4ofR) June 25, 2021

​وستقدم سامسونغ أيضا ألوانا جديدة جذابة لساعتها الذكية، مثل الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، بالإضافة إلى هيكل ساعة بثلاثة ألوان، فضي وبرونزي وأسود.

وستعمل ساعة سامسونغ الذكية بنظام تشغيل جديد محدث تحت اسم "وير أو إس".

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية ساعتها الذكية الجديدة، خلال شهر أغسطس/آب المقبل.