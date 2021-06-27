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    الكرز في اقليم كراسنودار

    خبراء التغذية يؤكدون وجود 7 خصائص "غير متوقعة" للكرز

    © Sputnik . Vitaly Timkiv
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    جاء الصيف، وأتت معه الفاكهة الصيفية التي ترطب الجسم وتشعره بالطاقة والحيوية والنشاط في موجات الحر القوية، ومن بين أنواع الفاكهة الصيفية المحببة يأتي الكرز والفريز والبطيخ.

    تحدث اختصاصيا التغذية سامانثا كاسيتي وكيري غانس، في مقابلة مع "وومان هيلث" عن سبع خصائص غير متوقعة من الكرز.

    أولاً، يمكن أن يساعد في منع التجاعيد بسبب محتواه العالي من "فيتامين سي" ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

    ثانياً، يمكن أن يقلل الكرز أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

    مائدة طعام
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    ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الكرز بمفرده من غير المرجح أن يقضي على خطر الإصابة بالسرطان، ولكن الاستخدام المنتظم لهذه الفاكهة مع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة.

    ثالثاً، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكرز في خفض ضغط الدم.

    وقال كاسيتي: "الكرز غني بمركبات البوليفينول الوقائية المرتبطة بتحسين مستويات ضغط الدم. هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية".

    رابعاً، الكرز أيضا يبطئ التدهور العقلي. هذا بفضل الأنثوسيانين، مضادات الأكسدة البوليفينولية التي تعطي الفاكهة لونها الأحمر الغامق. حيث يحسن الكرز وظائف المخ والذاكرة، ويقلل من الالتهابات، ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى.

    خامساً، يمكن أن يقلل الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط وتحمي الأوعية الدموية من تكوين البلاك.

    سادساً، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الكرز في مكافحة مرض السكري من النوع 2. حيث يزيد البوليفينول الموجود في الكرز من حساسية الأنسولين بحيث يمكن للخلايا امتصاص الجلوكوز واستخدامه كمصدر للطاقة.

    سابعاً، يساعدك الكرز على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. يلاحظ كاسيتي أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لديهم مستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي، لذا فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز قد تساعد في مواجهة هذه التأثيرات والنوم بعمق.

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