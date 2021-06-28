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    سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية...صور

    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
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    قام علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس"(NUST MISiS) جنبا إلى جنب مع زملائهم من "مركز البحوث العلمية للديناميكا المائية المغناطيسية" من مدينة كراسنويارسك الروسية، بابتكار تقنية للحصول على سبيكة ألمنيوم فريدة مقاومة للحرارة تتمتع بمتانة عالية.

    السبيكة الجديدة يمكن أن تحل محل الموصلات النحاسية الثقيلة الباهظة الثمن المستخدمة في الطائرات والسكك الحديدية، وتم نشر هذا البحث في مجلة Materials Letters.

    ويدور الحديث عن ابتكار الباحثين طريقة للحصول على سلك فريد من نوعه يتسم بالمتانة العالية ومقاوم للحرارة. يتكون السلك من سبيكة ألومنيوم مصبوبة في الأصل على شكل قضيب طويل يبلغ قطره نحو 10 ملم في قالب تبلور كهرومغناطيسي، حيث تمكن الباحثون من الحصول على هيكلية مستقرة حراريًا (يصل إلى 400 درجة مئوية)، والتي تفوق بشكل كبير سبائك الألومنيوم المعروفة والتي تتميز باستقرار حراري مع الاحتفاظ بخصائصها حتى 250-300 درجة مئوية.

    نيكولاي بيلوف الأستاذ في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة "ميسيس" NUST MISIS  أشار خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إلى أنه في وقت سابق، كانت هناك محاولة للحصول على سبائك ذات هيكلية مماثلة باستخدام تقنية معقدة ومكلفة من خلال طريقة التبلور السريع للذوبان والحصول على الحبيبات والأساليب اللاحقة لمساحيق المعادن.

    سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية
    © Photo / NUST MISIS
    علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس" يخترعون سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية، 28 يونيو 2021

    وفي هذا الاطار أجرى الباحثون من NUST MISiS معالجة مباشرة لقضيب طويل تضمنت الدلفنة والسحب، من دون استخدام عمليات التجانس والتبريد التقليدية لسبائك الألومنيوم. وتكمن الميزة الرئيسية للتقنية التي اقترحها الباحثون في حالات الصب والتلدين، في أنها تجعل من الممكن الحصول على هيكلية من الجسيمات النانوية المستقرة حرارياً التي تحتوي على النحاس والمنغنيز والزركونيوم.

    سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية
    © Photo / NUST MISiS
    علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس" يخترعون سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية، 28 يونيو 2021
    تورغوم أكوبيان، كبير الباحثين في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة "ميسيس" NUST MISIS  أشار خلال مقابلة مع "سبوتنيك" إلى إنه من هذه السبيكة تم التمكن في الحصول على سلك عالي المتانة ومقاوم للحرارة. والآن يتم حالياً تحديد خواصه الفيزيائية والميكانيكية، علماً أن النتائج الأولى بالفعل رائعة للغاية. ويجري التخطيط للحصول على براءة اختراع لطريقة إنتاج مثل هذا السلك.

    يمكن للموصلات المقاومة للحرارة التي تتمتع بالمتانة العالية أن تجد لنفسها تطبيقاً في النقل السريع للطائرات والسكك الحديدية بدلاً من الموصلات النحاسية الثقيلة ذات التكلفة العالية. وبحسب قول الباحثين قد تحظى هذه التقنية، الفريدة والرخيصة، بأهمية كبيرة من قبل مصنعي سبائك الألومنيوم المعالجة وشبه الجاهزة.

    سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية
    © Photo / NUST MISiS
    علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس" يخترعون سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية، 28 يونيو 2021

    وهنا لا بد من التنويه إلى حقيقة أنه تم الحصول على النتائج الرئيسية للعمل بدعم مالي من منحة صندوق العلوم الروسية رقم 20-19-00249

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