طبيب روسي يكشف علاقة الأرق والنعاس أثناء النهار بمرض داخلي

تعاني فئة معينة من الأشخاص من الأرق المتواصل والسهر الدائم على الرغم من الشعور بالتعب والإعياء، ما يؤثر على الجسم بشكل سلبي وبالتالي يؤثر على وظائف بقية الأعضاء.

كشف الطبيب الروسي، دميتري موناخوف، اختصاصي في أمراض الكبد عن علاقة الأرق الدائم والإحساس بالنعاس أثناء النهار بمشاكل في الكبد خلال مقابلة له مع القناة "الروسية الخامسة".

وقال موناخوف: "إن هذه الأعراض كلّها تعود لمتلازمة الوهن الخضري، الضعف والخمول والتعب كل هذه العلامات تشير إلى وجود مشكلات في الكبد".

إن متلازمة الوهن الخضري تحدث نتيجة للإجهاد العقلي أو الذهني والجسدي المفرط مع عدم القدرة على النوم أو تنظيم وقت الراحة.

وأشار الطبيب إلى أن "هناك علامات أخرى تظهر على الأشخاص الذين يعانون من الأرق والنعاس في النهار إلى اصفرار الجلد وبياض العين وحالات للغثيان والتقيؤ وبالإضافة إلى الشعور بآلام في أسفل الضلع من الجهة اليمنى، وكلها تشير إلى وجود مشكلات في الكبد".

ووجّه موناخوف نصيحة باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتغذية الجسم بشكل صحيح وإعطائه القيمة الغذائية اللازمة للأوميغا-3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وكذلك ممارسة النشاطات الرياضية.

ويذكر أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​شائعة جدًا في دول مثل: إسبانيا وإيطاليا واليونان. ويركز أتباعها على تناول الكثير من الفواكه والخضروات، والحد من السكر ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة. وأظهرت الدراسات أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يحافظ على حدة الذهن ويقلل من خطر الإعاقة لدى كبار السن.