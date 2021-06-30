علماء يحددون مخاطر اتباع حمية "غذاء النمط الجنوبي"

قامت مجموعة من العلماء الأمريكيين بدراسة علمية على طبيعة النظام الغذائي الذي تتبعه فئة من الناس، والذي يؤثر بشكل مباشر وخطير على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويقول العلماء إن الاستهلاك المنتظم لكميات كبيرة من الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

أجريت الدراسة على 21 ألف شخص متطوع، تبلغ أعمارهم من 45 عاما فما فوق، ويعانون من أمراض القلب منذ عشر سنوات تقريبا، وقام العلماء باختبار صحة المشاركين واستخدام بياناتهم وتقييم 110 أنواع من الأطعمة التي يتناولونها بوضع علامة عليها والكمية المستهلكة منها.

فقد بيّنت نتائج الدراسة بالرجوع إلى بيانات الأطعمة التي يتناولها هؤلاء الأشخاص، أنه توفي أكثر من 400 مشارك من الصدمات القلبية المفاجئة.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، إلا أن النتائج تشير إلى أن النظام الغذائي قد يكون عاملا خطرا يؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ.

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، قال المؤلف الأول للدراسة، جيمس شيكاني، أستاذ الطب في قسم الطب الوقائي بجامعة ألاباما في برمنغهام:

إن النظام الغذائي عامل خطر لكن نستطيع الامتناع عنه من خلال سيطرتنا على أنفسنا فيما نتناوله وندخله لأجسامنا".

والموت المفاجئ المرتبط بالقلب هو فقدان لوظيفة القلب وبالتالي تؤدي إلى الموت في غضون ساعة من ظهور الأعراض.

وحدّد العلماء خمسة أنماط للنظام الغذائي:

1-النمط الغذائي "الجنوبي": ويحتوي هذا النظام الكثير من الأطعمة المقلية والبيض والدهون واللحوم العضوية واللحوم الباردة، مثل: النقانق ولحم الخنزير المقدد، وكذلك يشمل هذا النمط المشروبات الغازية المحلاة بالسكريات، وهو أخطر الأنماط الغذائية على صحة القلب.

2- النظام الغذائي "السكري": ويحتوي على الحلويات والشوكولاتة والحلوى وأصناف الفطائر المحلّاة.

3-النظام الغذائي "المعتدل والملائم": ويعتمد على الأطعمة سهلة التحضير، مثل المعكرونة والوجبات الجاهزة كالبيتزا والأطعمة المكسيكية والصينية.

4-النظام الغذائي "النباتي": وهو من أفضل الأنماط وأقرب إلى نظام البحر الأبيض المتوسط، حيث أنه غني بالخضروات والفواكه وعصائر الفاكهة والحبوب والفول والأسماك والدواجن واللبن.

5- نظام "الكحول والسلطة": يشمل البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية الممزوجة بالأعشاب والطماطم وسلطات الصلصة المتبلة.

وبشكل عام، كان المشاركون الذين اتبعوا النظام الغذائي الجنوبي معرضين لخطر الموت القلبي المفاجئ (السكتة القلبية) بنسبة 46% أعلى من متوسط ​​المجموعة، وأولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​كانت المخاطر أقل وبنسبة 26%.

ووفقا لإحصاءات جمعية القلب الأمريكية، تم تسجيل 367 ألف حالة وفاة بأمراض الموت القلبي المفاجئ عام 2019، وشكلت أكثر من 13% من جميع وفيات البلاد.

ومن ثم، خلص المؤلفون إلى أن تجنب الوجبات الغذائية المنخفضة في الأطعمة المقلية واللحوم العضوية واللحوم المصنعة النموذجية للنظام الغذائي الجنوبي والتحول إلى الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الموت المفاجئ المرتبط بالقلب.