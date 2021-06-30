3 وصفات منزلية لإزالة آثار الحروق نهائيا

العسل والكركم
المكونات
2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي + رشة كركم
التحضير
- أضف القليل من الكركم إلى العسل واخلط المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة ولزجة.
- ضع الخليط على المنطقة المصابة واتركها تجف لفترة تتراوح بين 10-15 دقيقة.
- بعد ذلك، امسحها بمنديل أو منشفة مبللة.
- كرر هذا مرة واحدة يوميًا للحصول على النتائج المرجوة والفعالة.
الحليب والكركم
المكونات
2 ملعقة كبيرة حليب طبيعي + رشة كركم
التحضير
اخلط الحليب والكركم جيدًا.
- اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المنطقة المصابة.
- دلك بلطف لبضع دقائق واتركه لمدة 5 دقائق أخرى.
- اغسل المنطقة المصابة بالماء أو امسحها بمنشفة مبللة.
- كرر هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.
الطماطم وبياض البيض والزبادي
المكونات
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم+ 1 ملعقة كبيرة زبادي+ 1 ملعقة كبيرة بياض بيض.
التحضير
- أضف معجون الطماطم وبياض البيض والزبادي في وعاء.
- اخلط المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة ناعمة.
- ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك بلطف باستخدام أصابعك.
- اتركه الخليط على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة.
- اغسله بالماء البارد.
- كرر العملية مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.
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