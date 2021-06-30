"واتسآب" تطرح تقنية جديدة للرسائل "ذاتية التدمير"

طرحت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" تقنية جديدة، للرسائل والوسائط "ذاتية التدمير".

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "واتسآب" تختبر حاليا في نسخة "البيتا" إدماج تقنية الرسائل والوسائط ذاتية المحو بمجرد رؤيتها.

وتختلف تلك التقنية من "واتسآب" عن تقنية أخرى سبق وأطلقتها المنصة، وهي الرسائل والوسائط ذات صلاحية محددة، أي تختفي بعد مدة محددة في غضون 7 أيام تقريبا.

وتعطيل مستخدم "واتسآب" ظهور العلامة الزرقاء الخاصة بوصول الرسالة وقراءتها، لن يمنع عملية "المحو الذاتي" للرسائل والوسائط.

وستكون تلك الميزة من "واتسآب" متوفرة على نسخة "البيتا" التجريبية على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".