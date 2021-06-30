"تويتر" تعترف بثغرة مزعجة تخفي التغريدات في المنصة

أقرت واعترفت منصة التدوين المصغر "تويتر" بوجود ثغرة مزعجة لعدد كبير من مستخدميها، تتسبب في إخفاء التغريدات الحديثة من شريط الأخبار.

وأوضح التقرير المنشور، يوم أمس، عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" أقرت وجود خطأ يؤدي لتعطيل ظهور التغريدات الحديثة لدى مستخدميها، ووعدت بإصلاح هذا العطل.

وكان عدد كبير من المستخدمين يعتقدون أن "تويتر" أزالت زر التبديل بين خوازميتها والشريط الزمني للتغريدات الحديثة، ولكن تويتر أقرت أن هذا كان خطأ تقنيا.

ووعدت "تويتر" بأن تطلق تحديثا قريبا لكافة منصاتها لإصلاح هذا العطل وإعادة تقنية ترتيب التغريدات الحديثة للمستخدمين.